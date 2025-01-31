Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde demokrasiye karşı yapılan hareketlere karşı duracaklarını ifade etti.

31.01.2025 14:53  Güncelleme: 16:14
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(İSTANBUL) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde "Demokrasiye karşı yapılmış her türlü hareketin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi. İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu açıklamalarda bulundu:

"Ekrem Başkanımız bugün hiçbirimizin aklının ve vicdanının almadığı bir anlayışla ifade vermeye çağrıldı. Tabii ki kendini savunacak, tabii ki biz onun yanında olacağız. Demokrasiye karşı yapılmış her türlü hareketin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün de burada biraz üzüntülü ama mücadele konusunda da kararlı parti örgütü olarak, belediye başkanları olarak buradayız. Bunun sonunda aklı selimin galip gelmesini diliyorum. Demokrasi sandıkta yapılan bir yarış. Başka her türlü engelleme, her türlü baskı halkın da reaksiyonuna yol açacaktır. Diliyorum, bu sürecin sonuna hukuk, adalet, hak kazansın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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