Cenaze Töreni ve Spor Maçları Gündemde - Son Dakika
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Cenaze Töreni ve Spor Maçları Gündemde

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burhan Abiş'in cenazesinde yer alacak. Trabzon'da spor etkinlikleri var.

01.04.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programlarına katılacak, Trabzonspor - İnter UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçını izleyecek.

(Trabzon/11.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek.

(Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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