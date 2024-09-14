Cenaze Törenine Üst Düzey Katılım

13.12- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/AYDIN)
14.00- Türkiye İşçi Partililer, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesiyle ilgili İsrail Başkonsolosluğu önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
17.00 - 20.00 - TrendyolSüper Lig 5. haftada Sivasspor- Gaziantepspor, Samsunspor- Konyaspor, Galatasaray- Rizespor, Bodrumspor- Başakşehir maçları oynanacak.
- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki gelişmeler takip ediliyor.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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