Cengiz Samsun'un Karagöz ve Hacivat Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cengiz Samsun'un Karagöz ve Hacivat Yorumu

Cengiz Samsun\'un Karagöz ve Hacivat Yorumu
05.03.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 yıldır kukla gösterileri yapan Cengiz Samsun, Karagöz ve Hacivat'ı günümüze uyarlıyor.

Oyunculuk yaparken merakı üzerine başladığı kukla gösterilerine 25 yıldır devam eden Cengiz Samsun, gölge oyunu Karagöz ile Hacivat'ı bugünün diliyle yorumlayarak perdeye taşıyor.

Hatay'dan 1997'de oyunculuk yapmak amacıyla İstanbul'a gelen Cengiz Samsun (48), Erkan Yücel Halk Tiyatrosunda kariyerine başladı. Aynı yıl kuklacılık ve geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'a ilgi duymaya başlayan Samsun, bu alana da yöneldi.

Birçok özel tiyatroda oyuncu olarak sahneye çıkan Samsun, kukla sanatçısı Ahmet Karakman'dan usta-çırak ilişkisiyle gölge oyununu öğrendi.

Beyoğlu'ndaki atölyesinde çalışan Samsun, 25 yıldır Karagöz-Hacivat gösterileri yapmasının yanı sıra farklı tarzlarda el işi kuklalar üretiyor.

Samsun, kuklaların üretimi, metinlerin yazımı gibi her şeyini kendisinin yaptığı Karagöz ve Hacivat'ı bugüne uyarlayarak, geleneksel Türk tiyatrosunu yeni kuşaklara aktarmayı sürdürüyor.

Bazı üniversiteler ile kurumlarda misafir Karagöz ve kukla sanatçısı olarak dersler de veren Samsun, 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı seçildi.

?Yurt içi ve yurt dışında Karagöz ve kukla oyunlarıyla festivallere katılan Samsun, "Karagöz Dinozor Diyarında", "Karagöz'ün Organları", "Karagöz'ün Deniz Rüyası" ve "Musa Ağacı" gibi yazdığı özgün Karagöz oyunlarını perdeye taşıdı.

"Spesifik sanatların icracıları da az olur"

Cengiz Samsun, AA muhabirine, tiyatroyla birlikte yöneldiği gölge oyununu çok sevdiğini, sonrasında ise sadece bu alanda çalıştığını söyledi.

Karagöz ve Hacivat'ın el sanatı gerektiren bir gölge oyunu olduğunu belirten Samsun, şöyle konuştu:

"Bir dönemden sonra önceliğim Karagöz-Hacivat oldu ve tiyatro ikinci dereceye düştü. Karagöz-Hacivat veya kukla bütünlüklü bir sanat. Tiyatroda bir rol oynarsınız ve belli bir işiniz vardır. Tiyatroda alkış almak ve takdir edilmek bu işin en büyük motivasyonudur. Karagöz-Hacivat ve kuklada bunun zirvesi var. Burada her şeyi siz yaratıyorsunuz, tasarlıyorsunuz, çiziyorsunuz ve müzik yapıyorsunuz. Bütünlüklü bir sanat ve dolayısıyla çok doyurucu oluyor. Beni de sanırım buna çeken şey bu."

Türkiye'deki kukla sanatçısının az olduğunu, el işi gerektiren sanatlarda bunun normal görüldüğünü anlatan Samsun, "Böyle spesifik sanatların icracıları da az olur. Özellikle hem üreten hem oynatan hem de icra eden, meslek edinen çok az insan var." dedi.

Üniversitelerde ayrı bir bölüm olarak okutulmalı

Karagöz sanatının güzel sanatlar fakültelerinde ayrı bölüm olarak okutulmasını istediğini dile getiren Samsun, araştırılması gereken bu sanatla ilgili üniversitelere misafir olarak eğitim vermenin yeterli olmadığını kaydetti.

Samsun, Karagöz-Hacivat gösterilerine ilginin arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Karagöz-Hacivat gösterilerine ilgi olması sevindirici bir şey. Şu an bulduğum seyirci ilgisi, 15 sene önce bulduğumdan çok daha fazla. Bu sevindirici bir durum. Belki kültürel olarak bir arayış, belki de eskiye duyulan bir özlem var. Eski ve yerel değerlerin sahiplenilmesi giderek artıyor. Belki iletişim ve araştırma kolaylığından dolayı değeri giderek daha net anlaşılıyor. İcra edenler olarak çoğaldık. Böylece daha çok ulaştırabiliyoruz. Daha tanınır hale geliyor ve herkes birbirine aktarabiliyor. Bir de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne Karagöz'ü dahil etti. Bu da dünya çapında ilgiyi artırdı."

"Karagöz yaşadığı her döneme, her topluma uygun işler üretmiş"

Karagöz-Hacivat gösterilerinin, bulunduğu döneme göre değiştiğini anlatan Samsun, "Karagöz, yaşadığı her döneme, her topluma uygun işler üretmiş. Kostümleri bile değişmiş. Konuştuğu dil, hikayeleri, şaka ve mizah tarafı evrilmiş. Bizler de iyi ustalar olmak istiyorsak, bunları bilip kendi zamanımıza göre yansıtmalıyız. 300 yıl önceki Türkçenin mizah yapısını bugünün diliyle anlatamayız. Şu anki anlayışımızla bu metinleri yazacağız. Bunun için ekstra bir çabaya gerek yok. Eskiyi ve iyiyi özümseyen iyi bir usta, bugünün de sorunlarını da biliyorsa zaten iyi bir mizah ortaya çıkarmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanda Karagöz'e duyulan ilgiden memnun

Samsun, ramazanla birlikte Hacivat-Karagöz gösterilerine duyulan ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Bunun Osmanlı döneminde toplumun en büyük tiyatrosu olduğunu ifade eden Samsun, bir dönemin eğlencesi olan Karagöz-Hacivat'ın, özellikle 18, 19 ve 20. yüzyılın ilk başlarına kadar devam ettiğini aktardı.

Osmanlı döneminde özellikle ramazanda sahura kadar insanların vakit geçirmek ve eğlenmek için Karagöz-Hacivat'a ihtiyaç duyduğunu belirten Samsun, şunları kaydetti:

"Zamanla orta oyunu ve meddaha ilgi azalıyor. Karagöz de o dönemin gerektirdiği sorunlardan uzaklaşıyor. Zamanla da ramazandan ramazana hatırlanır, göz yumulur ve hoş görülür bir duruma evrilmiş. Dolayısıyla bugüne de böyle intikal etti. Aslında bu çok yanlış bir algı. Karagöz, çocuk tiyatrosu veya ramazan eğlencesi gibi yansıtılır. İkisi de çok yanlış. Evet çocuk için de yapılır, ramazan eğlencesidir ama sadece ikisi değildir. Bu, toplumumuzun tiyatrosudur. Yetişkinler için de oynanır, yılın her döneminde de sahnelenir. Zaten uzun bir dönem de böyle olmuştur."

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Samsun'un Karagöz ve Hacivat Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:59:50. #7.13#
SON DAKİKA: Cengiz Samsun'un Karagöz ve Hacivat Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.