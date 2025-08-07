Cengiz Topel Belgeseli KKTC'de Gösterildi - Son Dakika
Cengiz Topel Belgeseli KKTC'de Gösterildi

07.08.2025 17:53
Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in, 1964'te Kıbrıs'ta uçağının düşürülmesinin ardından esir alınarak Rumlar tarafından şehit edilmesi sürecini anlatan "Gökyüzünün Sesi" adlı belgeselin ilk gösterimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in, 1964'te Kıbrıs'ta uçağının düşürülmesinin ardından esir alınarak Rumlar tarafından şehit edilmesi sürecini anlatan "Gökyüzünün Sesi" adlı belgeselin ilk gösterimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda "Gökyüzünün Sesi" belgeselinin ilk gösterimi nedeniyle düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Boğaziçi Küresel ve Halkbank'ın katkılarıyla hazırlanan "Gökyüzünün Sesi" belgeselinin ilk gösterimi öncesi konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy direnişiyle anılan Cengiz Topel'in Kıbrıs Türkünün bir kahramanı olduğunu belirtti.

Tatar, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde verdiği ilk hava şehidi olan Cengiz Topel'in Kıbrıs Türkünün her zaman kalbinde yaşayacağını vurgulayarak Türk Hava Kuvvetlerinin, 8 Ağustos 1964'te gerçekleştirdiği müdahalede Rum ve Yunan çetelerini geri püskürterek Erenköy zaferini kazandığını söyledi.

Büyükelçi Başçeri de Türkiye ve KKTC'de Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in anısının yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, Topel'in kahramanlığının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Belgeselin gelecek günlerde Türkiye ve KKTC'deki televizyon kanalları, sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

Rum çetelerin Erenköy'ü kuşatması üzerine, Türkiye'nin garantör ülke olarak 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'a gerçekleştirdiği hava müdahalesinde Rumların açtığı ateşle uçağı düşürülen Yüzbaşı Cengiz Topel, uçaktan paraşütle atladıktan sonra esir alınarak şehit edilmişti.

Rumlardan BM görevlileri aracılığıyla teslim alınan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşı, Kıbrıs, Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerin ardından 14 Ağustos 1964'te Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan ve kahramanlığıyla anılan Cengiz Topel'in adı, bugün Türkiye ve KKTC'deki yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşatılıyor.

Kaynak: AA

