Çeşme'de Nitelikli Tarımsal Üretim Çalıştayı Tamamlandı

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Nitelikli Tarımsal Üretimin Önemi ve Sonuçları Çalıştayı'nın son gününde, "Çalıştayımızın, Çeşme tarımının geleceğine ışık tutacak ve verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) iş birliği ve katkıları ile 12 ve 13 Şubat günlerinde tarımsal kalkınmanın gelişimi, sürdürülebilir üretim yöntemleri, yerel kalkınmayı güçlendirecek çözümler üzerine konuşmak ve ilçe için iyi bir tarımsal eylem planı oluşturmak amacıyla düzenlenen "Çeşme'de Nitelikli Tarımsal Üretimin Önemi ve Sonuçları Çalıştayı" sona erdi.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kooperatifler, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda çiftçinin katıldığı çalıştayın son günü, düzenlenen panel ile devam etti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındişli moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz "İzmir Bölge Planında Yarımada Perspektifi", İYTE Öğretim Üyesi ve İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu "İmar Uygulamalarında, Tarım ve Turizmin Sinerjisinden Faydalanmak", Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'ndan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu "Çeşme için Tarım, Gastronomi Temelinde Kalkınma Modeli Yaratma", TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın "Tarımsal Teşvik ve Destekler ile Değerler Üretmek", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Saner "Yerel Ürünlerin Tüketici ile Buluşması" başlıklarında konuşma yaptı.

"Sahip olduğumuz değerlere bilimsel açıdan baktığımız verimli bir çalıştay oldu"

Başkan Denizli, çalıştayın, Çeşme tarımının geleceğine ışık tutacağını ve verimli sonuçlar doğuracağını belirterek, "Sahip olduğumuz kıymetlere bilimsel açıdan baktığımız ve günümüzdeki imkanları nasıl mevcuda adapte edebiliriz sorusunun cevaplarını aldığımız çok verimli bir çalıştay oldu. Çalıştayımız sürdürülebilir olacak. Her yıl yeni başlıklar çerçevesinde mikro ve makro sorunlar ve çözümlerine ilişkin çalıştayımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Denizli, İzmir Ticaret Borsası, BORSAV ve katkı koyan tüm akademisyen ve katılımcılara teşekkür etti.

Panelin sonunda Denizli, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.