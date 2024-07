Çeşme Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Güncel

(İZMİR)- Çeşme Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme'yi bir adım ileriye götürecek her projeyi destekleyeceğiz" dedi. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler seçilirken, yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Bir süredir aktif olmayan Çeşme Kent Konseyi, düzenlenen genel kurul toplantısı ile yeniden hayata geçirildi. Çeşme Kent Konseyi Genel Kurulu, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, muhtarların yanı sıra kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Kent Konseyi'ni hayata geçirerek, seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısının açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Katılımcı demokrasi modelini her zaman her yerde çok önemsiyorum ve bunu gerçekleştirmek istiyorum. Bunun başında da kent konseyleri geliyor. Kent için proje üreterek, belediyeden bu konuda destek isterler. Bizler de Çeşme'yi bir adım ileriye götürecek her projeyi destekleyeceğiz."

Başkan Denizli, her türlü diyaloğa, konuşmaya, eleştiriye ve projelere açık olduğunu ifade ederek, "Çeşme Kent Konseyi'nin de Çeşme'de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gören, duyan, kentin beklentilerini karşılayan bir yapı olmasını, bu anlayışla yönetilmesini temenni ediyorum" dedi.

"Kenti duymayı, kenti dinlemeyi ihmal etmeyelim"

Başkan Denizli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak temelde ve geleceğe yönelik kalıcı esaslar bırakacağım bir fark yaratacaksam, bunun temelinin Kent Konseyi'nden başlamasını istiyorum. Katılımcılık esasından başlamasını istiyorum. Kente dair kararların benim tarafımdan değil; bizim tarafımızdan verildiği bir anlayışla yönetilmesini arzu ediyorum. Kenti duymayı, kenti dinlemeyi ihmal etmeyelim. Toplumda yaşayan her türlü dinamiğin temsil edilmesine özen gösterelim. Engelli Meclisi, Muhtarlar Meclisi bize yol gösterici olacaktır. Çalışma gruplarının sayısının artırılması için ihtiyaç duyulduğu takdirde kent konseyi başkanı ve yürütme kuruluna gerekli çağrıları yapalım. Bizler kentimizin her unsuruna sahip çıkarak onu geleceğe taşıyacak, onu bir bütün halinde kalkındıracak bir anlayışla kent konseyini ele almalıyız. Çeşme'yi bir özelliği ile değil; birçok özelliği ile ele aldığımız turizmden esnaf zenginliğine, tarihi özelliklerinden doğa dostu hayvan dostu Çeşme yaratmak esasları ile bir yol yürümeyi hep birlikte kendimize şiar edinmeyi tavsiye ediyorum. Yollarınızın şimdiden açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan seçimlerin ardından Çeşme Kent Konseyi Başkanlığına ise Dr. Ahmet Güler seçilirken; yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ise "Sistematik bir çalışmayla ve seçilen yeni yürütme kurulumuzla Çeşme için çok iyi projeler yapmak istiyoruz. Çeşme Kent Konseyi olarak her düşünceye, her görüşe açık olacağız. Bunun sözünü buradan veriyorum" diye konuştu.

Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na ise Ayfer İbili, Duygu Elbir, Ebru Tuğgan, Elif Demirelli, Ersan Ülgen, Ezher Zengin, Hakan Aktaş, İsmet Saygı, Kazım Beyaz, Kerem Ünsal, Murat Özersoy, Münür Özer, Nadire Erol, Nermin Ekinci, Savaş Tüz, Seher Gacar, Serkan Yurttaş, Sevgi Duman, Tanju Kondal, Umut Akbaykal.

Genel kurul toplantısında, Meclis grupları şu şekilde belirlendi:

Çeşme Kadın Meclisi,

Çeşme Gençlik Meclisi,

Çeşme Engelli Meclisi,

Çeşme Çocuk Meclisi,

Çeşme Muhtarlar Meclisi

Çalışma Grupları ise şu şekilde;

Turizm Çalışma Grubu

Esnaf Çalışma Grubu

Su Ürünleri ve Tarımsal Kalkınma Çalışma Grubu

Şehir Planlama ve Kent Estetiği Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Emekliler Çalışma Grubu

Ekoloji ve Doğal Yaşam Çalışma Grubu

Kültür Sanat Çalışma Grubu

Spor Çalışma Grubu

Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar

Hayvan Hakları Komisyonu Çalışma Grubu

Gastronomi Çalışma Grubu

Denizcilik ve Müze Çalışma Grubu --