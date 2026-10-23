Cevdet Yılmaz, finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl yaptığı bir konuşmanın gündeme taşınma biçimine NSosyal hesabından tepki gösterdi. Siyasetin her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işi olduğunu belirten Yılmaz, yaşananları “dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma örnek" olarak nitelendirdi.

“CIMBIZLANARAK VE BAĞLAMINDAN KOPARILARAK”

Yılmaz, açıklamasında “11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir” ifadesini kullandı.

“DÜN GECE BİR MİLLETVEKİLİ DE KATILMIŞTIR”

Tartışmanın bir milletvekili tarafından da gündeme getirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir.”

PATRON FONLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ

Konuşmasının hangi düzenlemeyle ilgili olduğunu da hatırlatan Yılmaz, 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun’a dikkat çekti.

Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Nitekim 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’a kayıtlı olmayan (patron fonları olarak da isimlendirilen) fonlardan alınan karlar için var olan gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Böylece bu fonlardan elde edilen karlar da gelir vergisine tabi oldu. 11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık’ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır.”

“EKONOMİK İLETİŞİMİN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM”

Düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin neyi hedeflediğinin açık ve şeffaf şekilde paylaşılmasından yana olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ekonomik iletişimin bu anlamda öneminin altını tekrar çizmek isterim. Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum. Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır.”

“İSTİSMARCILARLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sermaye piyasalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum” diye konuştu.