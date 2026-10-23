Cevdet Yılmaz, finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025'teki finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi. Yılmaz, 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'la patron fonlarındaki vergi istisnasının kaldırıldığını, bunun istismarcılar dışındakileri etkilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl yaptığı bir konuşmanın gündeme taşınma biçimine NSosyal hesabından tepki gösterdi. Siyasetin her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işi olduğunu belirten Yılmaz, yaşananları “dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma örnek" olarak nitelendirdi.

“CIMBIZLANARAK VE BAĞLAMINDAN KOPARILARAK”

Yılmaz, açıklamasında “11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir” ifadesini kullandı.

“DÜN GECE BİR MİLLETVEKİLİ DE KATILMIŞTIR”

Tartışmanın bir milletvekili tarafından da gündeme getirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir.”

PATRON FONLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ

Konuşmasının hangi düzenlemeyle ilgili olduğunu da hatırlatan Yılmaz, 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun’a dikkat çekti.

Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Nitekim 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’a kayıtlı olmayan (patron fonları olarak da isimlendirilen) fonlardan alınan karlar için var olan gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Böylece bu fonlardan elde edilen karlar da gelir vergisine tabi oldu. 11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık’ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır.”

“EKONOMİK İLETİŞİMİN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM”

Düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin neyi hedeflediğinin açık ve şeffaf şekilde paylaşılmasından yana olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ekonomik iletişimin bu anlamda öneminin altını tekrar çizmek isterim. Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum. Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır.”

“İSTİSMARCILARLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sermaye piyasalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıPolitikaEkonomiAralıkFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
10:49
Derbi öncesi sürpriz karar Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
10:41
40 yaşındaki Muslera’dan akılalmaz performans 3 penaltı birden kurtardı
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Meteoroloji’den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
09:38
İstanbul’da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
09:02
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
08:53
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:53:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, finans zirvesi konuşmasının dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei