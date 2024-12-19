Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl, artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi'nde konuştu. Yılmaz, "Milli gelirimizde bu yıl beklentimiz; 1.3 trilyon dolar seviyesini aşması. Orta vadeli programımızdaki hedefimiz, 2027 yılında 1.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak. Gelecek yıl bu vakitlere geldiğimiz zaman, artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz. 2026 ve sonrası için ise tek haneli rakamları hedefliyoruz" dedi.

Türkmedya Finans Zirvesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa Yılmaz'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektör paydaşları katıldı. Zirve'de, Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendleri ele alındı. Burada konuşan Yılmaz, "İstanbul Finans Merkezi ülkemizin finans alanında hem bölgesinde hem dünyada küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline gelme iradesinin somut bir yansımasıdır. Sadece fiziki bir mekan olarak değerlendirilmemelidir, bu bir iddiadır. Fiziki mekanla birlikte düzenleyici çerçeveden yenilikçi finansal enstrümanlara, finans eğitiminden, finansla diğer sektörlerin ilişkilerinin geliştirilmesine varıncaya kadar her alanda atacağımız adımlarla genel olarak ülkemizi özel olarak da tabii İstanbul Finans Merkezini çok daha yüksek noktalara taşıma hedefimiz varö dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhuriyeti kuranlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kadroların da o günkü bakış açısına geri dönerseniz şunu görürsünüz; gerçek anlamda bağımsız bir ülke olmanın şartı, güçlü bir ekonomik yapı inşa etmekten geçiyor. Askeri başarılar, güvenlikle ilgili başarılar çok çok önemli tabii ama ekonomide başarılı değilseniz, teknoloji üretmiyorsanız, eğitim sisteminizden diğer altyapılarınıza kadar güçlü bir yapı inşa etmediyseniz; bugünkü dünyada ayakta kalmanız mümkün değil. Başkalarının etkisine açık hale gelirsiniz" dedi.

'DÜNYA YÜZDE 3 BÜYÜRKEN, 5.1 BÜYÜMEYİ BAŞARDIK'

Yılmaz, bu yıl içerisinde büyümenin 3.2 olduğunu belirterek, "Geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 5.1 büyüdü. Dünya yüzde 3 büyürken, 5.1 büyümeyi başardık. Bu yılın ilk 9 ayında uyguladığımız sıkılaştırıcı politikalara rağmen; yüzde 3.2 bir büyüme kaydetti ekonomimiz. ve bundan daha önemlisi, orandan daha önemlisi, büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ediyor. İç talep ağırlıklı bir büyümeden, dış talebin daha fazla katkı verdiği bir büyümeye doğru geçiş yaptı. Bu da programımızın öngördüğü bir geçiş ve gerçekleşmenin de programımızla uyumlu olduğunu ifade etmek isterim. Özellikle son üçüncü çeyrekteki büyümemizin yarıdan fazlası, dış talep kaynaklı. Dünyadaki talep koşulları olumsuz olduğu halde, özellikle en temel pazarımız olan Avrupa ve Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde büyümenin neredeyse sıfır civarında olduğu bir dönemde, ihracatımızı arttırmayı başardık. Cari açığımızı düşürdük ve dış talebin büyümeye katkısını arttırdık" diye konuştu.

'20 BİN DOLARLIK BİR KİŞİ BAŞINA GELİRE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kişi başına 20 bin dolar gelir hedefine değinen Yılmaz, "Gelecek sene biraz daha olumlu bir perspektifimiz var. Bu çerçevede de ihracat odaklı mal veya hizmet ihracatı odaklı bir anlayışla Türkiye'ye ekonomisini büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Milli gelirimiz geçen yıl ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçti, 1.1 trilyonu da geçti. Bu yıl beklediğimiz; 1.3 trilyon dolar seviyesini aşması ve orta vadeli programımızdaki hedefimiz 2027 yılında 1.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak. Geçen yıl kişi başına gelirimiz 13 bin 243 dolar olarak gerçekleşti. Bu yılki yıl sonu tahminimiz 15 bin doların üstünde bir kişi başına gelire ulaşmak. 2027- 2028'e geldiğimizde ise 20 bin dolarlık bir kişi başına gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yönde politikalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İSTİHDAM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR'

İstihdam gelişmelerine dikkat çeken Yılmaz, "Diğer önemli gelişme istihdam. Büyümemizin nispi olarak dağılımlı hale geldiği, daha dengeli hale geldiği bir ortamda para politikalarında sıkılaştırıcı politikaların uygulandığı bir ortamda, dünyada, bölgemizde birçok jeopolitik olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda, Türkiye istihdam üretmeye devam ediyor. İş gücü piyasalarımız son derece olumlu. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam istihdamımız 33 milyonu aşmış durumda. İşsizliğimiz epey bir süredir tek haneli rakamlarda devam ediyor ve yüzde 8,8 civarında. Orta vadeli programda öngördüğümüz rakamların altında bir işsizlikle devam ediyoruz. Geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın bir istihdam oluşturdu ekonomimiz, bu da çok sevindirici. Çünkü istihdam sadece ekonomik bir kavram değil, aynı zamanda sosyal hayatı da çok etkileyen, sosyal dengeleri de çok etkileyen bir değişken" şeklinde konuştu.

'2026 VE SONRASI İÇİN İSE TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, enflasyondaki düşüşü vurgulayarak, "Enflasyon oranında Haziran'dan bugüne 28 puanlık bir düşüş var. Bu eylemin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bu vakitlere geldiğimiz zaman, artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz. Çok daha düşük seviyelere gelmiş olacağız. 2026 ve sonrası için ise tek haneli rakamları hedefliyoruz. Yeniden Türkiye'yi tek haneli rakamlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2026 ile birlikte artık kalıcı fiyat istikrar dönemine de Türkiye, geçmiş olacak" dedi.