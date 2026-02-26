Cevdet Yılmaz: Liderlik fırtınalı dönemlerde daha önemlidir - Son Dakika
Cevdet Yılmaz: Liderlik fırtınalı dönemlerde daha önemlidir

Cevdet Yılmaz: Liderlik fırtınalı dönemlerde daha önemlidir
26.02.2026 23:11
ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Geleneksel İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Liderlik her zaman önemlidir ama fırtınalı dönemlerde bir kat daha önemlidir.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Geleneksel İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Liderlik her zaman önemlidir ama fırtınalı dönemlerde bir kat daha önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllara dayalı tecrübesiyle, dirayetiyle ve medeniyet değerlerimize dayalı kapsayıcı dış politika vizyonuyla bugün sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve küresel siyaset için son derece önemli bir konumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Geleneksel İftar Programı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada küresel gelişmeler, ekonomi ve Türkiye'nin büyüme performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'EN TEHLİKELİ ZAMANLAR GEÇİŞ DÖNEMLERİDİR'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyamız zor bir dönemden geçiyor. Hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak. İşte Suriye, Gazze aslında dünyamızın bu geldiği ortamın birer yansımaları. Dünyada büyük bir ekonomik rekabet var. Uzak Doğu'da yükselen ekonomik üretim gücü dünyadaki ekonomik dengeleri değiştirecek bir noktaya gelmiş durumda. Eski düzen zayıflıyor, eski düzen güç kaybediyor ama yeni bir düzen de oluşmuş değil dünyamızda. Dolayısıyla bir geçiş sürecindeyiz. En tehlikeli zamanlar da bu geçiş zamanlarıdır. Bu zamanlar risklerin yükseldiği, belirsizliklerin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerdir. Bu dönemlerde özellikle ülkelerin iç yapılarını güçlü tutmaları, birliklerini, beraberliklerini kuvvetlendirmeleri her zamankinden daha önemlidir. Yine bu tür dönemler liderliğin, dirayetin, tecrübenin ön plana çıktığı dönemlerdir. Bu anlamda da şanslı ülkelerden olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. Liderlik her zaman önemlidir ama fırtınalı dönemlerde bir kat daha önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllara dayalı tecrübesiyle, dirayetiyle ve medeniyet değerlerimize dayalı kapsayıcı dış politika vizyonuyla bugün sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve küresel siyaset için son derece önemli bir konumdadır" şeklinde konuştu.

'İLK ÜÇ ÇEYREKTE 3,7 BÜYÜDÜK'

Yılmaz, "Geçen yıl henüz son çeyrek çıkmadığı için tahminen söylemek durumundayım. İlk üç çeyrekte 3,7 büyüme kaydetti ekonomimiz. Dünya ortalamasının üstünde. Tarımda hem don hem kuraklık yaşadığımız, büyümeyi tarımın olumsuz etkilediği bir yıl olmasına rağmen ilk üç çeyrekte 3,7 büyüdük. Yıl genelinde de 3.5 civarı bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Yani büyüme tarafında iyi gidiyoruz. İstikrarlı bir şekilde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İHRACAT 273 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

Cevdet Yılmaz, "İhracatımız her şeye rağmen, dünyadaki bu zorlu talep koşullarına rağmen son derece olumlu gidiyor. Geçen sene İhracatımız 273 milyar doları geçti. Tarihi bir rekor durumu. Ocak ve Şubat ayları biraz olumsuz oldu doğrusu. Yağışlar bol oldu, bereketli bir ayın temelleri atılmış oldu ama bu lojistik anlamda birtakım sıkıntılar doğurdu. Bir iki ay belki bir miktar kayıp yaşadık ama yılı kurtardık. Bereketli bir yıl olacak Allah'ın izniyle. Bunun için de elbette sevinçliyiz. İnşallah kazasız belasız normal bir yıl olursa bakın tarımda çok olağanüstü bir yıldan da bahsetmiyorum, normal bir yıl olursa büyümemiz çok olumlu etkilenecek çünkü geçen yıl bazı çok düşüktü. Enflasyonumuz gıda fiyatları yoluyla olumlu etkilenecek. Bir taraftan da hidroelektrik başta olmak üzere enerji üretimimize de bu yağışlar güç verecek, içme suyu problemlerimize de yine büyük katkısı olacak. Dolayısıyla bu bizim için çok güzel bir haber" diye konuştu.

'2026 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK'

Enflasyon ve finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İlk 2 ay belki beklentilerin üzerinde bir enflasyona sebep olmuş olabilir, ama yıl geneline bakarsanız özellikle yaz dönemine geldiğimiz zaman bunun olumlu etkilerini çok daha iyi göreceğiz. Dolayısıyla 2026'da daha iyi bir yıl olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Finansal piyasalarda daha iyi bir yıl olacak. Özel sektörümüz için de, vatandaşlarımız için de daha iyi bir yıl olacak. Aklı başında, ayakları yere basan, gerçekçi hedefleri olan bir anlayış içinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın bu zorlu döneminde popülist söylemlerin ülkeleri ne hale getirdiğini de yakın coğrafyamızdan görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM GÜÇLÜ HEM HAKLI OLALIM'

Yılmaz, "Bu dünyada 'ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' diye bir anlayış maalesef hakim hale geliyor. Biz bu anlayışı elbette tasvip etmiyoruz ama gerçekleri de görmek zorundayız, dünyanın gerçeklerini. Biz ne diyoruz? Güçsüz ve haklı olursanız bu yetmiyor. Güçlüler gelip size zulmediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem güçlü olalım hem de haklı olalım diyoruz. İkisini aynı anda başaralım. Bunu yapabilirsek hem milletimize de hizmet ederiz hem de mazlumlara destek olma imkanımız olur. Bunun da şartı ne? Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, iç yapımızı güçlü tutacağız, enerjimizi boş tartışmalarla harcamayacağız, hedeflerimize odaklayacağız ve çok çalışacağız. Yapacağımız şey bu" dedi.

Kaynak: DHA

