Çevre Bakanı Murat Kurum: Amacımız afetlere karşı dirençli şehirler kurmak - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum: Amacımız afetlere karşı dirençli şehirler kurmak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da halen 156 bin konut ve iş yerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Amacımız, afetlere karşı dirençli şehirler kurmak' dedi. Kurum, rezerv alanlarla ilgili olarak da, 'Rezerv alana herhangi bir ilçeden, herhangi bir mahalleden bu alanlara hiçbir vatandaşımız gelmeyecek' ifadelerini kullandı.

07.07.2024 14:38
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(HATAY) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da halen 156 bin konut ve iş yerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Amacımız, afetlere karşı dirençli şehirler kurmak" dedi. Kurum, rezerv alanlarla ilgili olarak da, "Rezerv alana herhangi bir ilçeden, herhangi bir mahalleden bu alanlara hiçbir vatandaşımız gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'ı ziyaret etti. Kurum, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'İlk işimiz, önceliğimiz, ana gündemimiz deprem bölgesi olacak' dedik. Deprem bölgesinde kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bu anlayışla, bu bilinçle tüm şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte burada vatandaşlarımız için yapılması gereken çalışmaları gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi tebliğ etmesinin hemen ardından soluğu deprem bölgesinde aldık. İlk günden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle birlikte de süreci ilgili arkadaşlarımız bilfiil yakinen takip ediyorlar. Bizim de en önemli gündem maddemiz bu olacak.

Vatandaşlarımızın evlerine bir an önce kavuşması için gereken her türlü adımı tüm arkadaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz.

"Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmek"

11 ilimizde 276 bin konut, iş yerinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde de kırsalda kırsal kalkınmayı sağlayacak adımları atıyor ve vatandaşlarımıza evlerini teslim etmek için ama çelik ama betonarme olacak şekliyle köy konutlarımızı yerel mimariye uygun bir şekilde inşasını gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar 76 bin yuvamızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek olacak. 2025 yılı sonuna geldiğimizde de deprem bölgelerinde evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla Hatay'ımızda, Kahramanmaraş'ımızda, Adıyaman'ımızda, 11 ilimizde vatandaşlarımız evine girene kadar biz ekibimizle birlikte sahada olacağız.

Hatay'ımızda şu ana kadar 10 bin 889 konutumuzu bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ'daki birçok mahallemizde 156 bin konutumuzun, iş yerimizin yapım ve inşa faaliyetleri devam etmektedir. Amacımız, afetlere karşı dirençli şehirler kurmak. Bu manada bu işleri yaparken de Hatay'ımız sıradan bir şehir değil. Bir medeniyet hazinesi, bir insanlık tarihidir. Ne yazık ki bugüne geldiğimizde bu tarihi eserlerimizin, tescilli binalarımızın 6 Şubat depremi sebebiyle yıkıldığını görüyoruz.

Önceliğimiz, önümüzdeki yıl Şubat ayında Atatürk Caddesi'nde, Fatih Caddesi'nde dükkanlarımızın oradaki hak sahiplerine teslim edildiği, konutlarımızın yükseldiği, vatandaşlarımıza teslim süreçlerinin başlatıldığı ve depremin yıl dönümünü vatandaşlarımızla birlikte onların gülen yüzünü görerek, onların duasını alarak yad etmek istiyoruz.

"Rezerv alanda yaşayan vatandaşlarımız kimse yine onlar yaşayacak"

Rezerv alana herhangi bir ilçeden, herhangi bir mahalleden bu alanlara hiçbir vatandaşımız gelmeyecek. Herkes oturduğu yere en yakın yerde dairesini alacak. İstiyoruz ki, burada eski demografik yapı devam etsin. Burada Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Alevisiyle, Çerkeziyle vatandaşlarımız, Hataylı kardeşlerimiz o kardeşlik hukukunu yine devam ettirsinler istiyoruz. Bunun dışındaki hiçbir söze, hiçbir söyleme vatandaşlarımız itibar etmesinler. Rezerv alanda yaşayan vatandaşlarımız kimse, yine onlar yaşayacak."

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Hatay, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Murat Kurum: Amacımız afetlere karşı dirençli şehirler kurmak - Son Dakika

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