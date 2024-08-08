Çevre Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş'a yanıt verdi - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş'a yanıt verdi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş\'a yanıt verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Bakanlığın bize borcu var' sözlerine yanıt verdi. Kurum, Yavaş'ın açıklamalarına karşılık olarak belediyenin yapması gereken görevleri hatırlattı.

08.08.2024 19:36  Güncelleme: 19:37
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(ANKARA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bakanlığın bize borcu var" sözlerine, "'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Önce yapmanız gerekeni yapın" diye yanıt verdi.

Belediyelerin SGK borcu ile ilgili  Mansur Yavaş, "Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde Bilkent Şehir Hastanesi'ne yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon lira" açıklaması yapmıştı. Mansur Yavaş'ın bu açıklamasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi.

Kurum, İstanbul, Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız. Önce yapmanız gerekeni yapın. Usule, erkana uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın."

"İstanbul'un icraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil"

Deprem riski ile karşı karşıya olan İstanbul'da polemiklerle kaybedilecek vaktin olmadığına vurgu yapan Bakan Kurum, "İstanbul'un icraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Milletimiz sizden sürekli bahaneler duymayı değil. 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım.

"Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar"

Muhalefet belediyeleri için de "Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım" ifadesini kullanan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş'a yanıt verdi - Son Dakika

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