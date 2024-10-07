Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank'tan 'Körfez' Açıklaması: Körfezin Temizliğiyle Sorumlu Olan Belediyedir - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank'tan 'Körfez' Açıklaması: Körfezin Temizliğiyle Sorumlu Olan Belediyedir

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İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirlilik sorununun çözümü için İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nın açıklandığı toplantı sonrasında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Burada sorumlu olan kuruluşlar belli. Yani körfezin temizliğiyle sorumlu olan kuruluş belediye” dedi.

07.10.2024 19:33  Güncelleme: 19:43
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(İZMİR) – İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kirlilik sorununun çözümü için İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklandığı toplantı sonrasında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Burada sorumlu olan kuruluşlar belli. Yani körfezin temizliğiyle sorumlu olan kuruluş belediye" dedi.

İzmir'de Ağustos ayında başlayan balık ölümleri ve kötü koku sorunun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Ortaya çıkan sorunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, yaklaşık bir ay süren çalışmaları sonrası 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı açıkladı.

Toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, eylem planının açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Varank, açıklamasında sorumluluk tartışmalarına da değinerek Körfez'in temizliğinde yetkilinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

"Büyükşehir belediyemizle birlikte çalışmalarımıza zaten başladık"

Açıklanan kısa vadeli ve acil eylem planının uygulanmaya başladığını belirten bakan yardımcısı Varank, şunları söyledi:

"Acil eylem planı bugünden itibaren yürürlüğe kon

+ldu zaten. Orada görev tanımları, kimlerin hangi görevleri yapacağı belli oldu. İçeride iki saate yakın bunları tartıştık bütün kurumlarla birlikte. Sorumlu olan kuruluşları belirledik ve eylemlerimizi hayata geçirmiş olduk. Şimdi bundan sonraki orta ve uzun vadeli eylemlerimiz, eylem planı şeklinde çıkacak. Burada süreleri de siz net bir şekilde göreceksiniz. Hangi zaman diliminde, kim hangi eylemi yapacak? Bu acil eylemlerin içeriğine de bakarsanız ilk etapta bizim asıl hedefimiz, karasal deşarjı engellemek. Bir şekilde atığı engellersek denizin daha fazla kirlenmesinin, körfezin daha fazla kirlenmesinin önüne geçmek istiyoruz. Zaten ilk eylem maddesi de öyle başlıyor. Bununla ilgili biz büyükşehir belediyemizle birlikte çalışmalarımıza zaten başladık sahada. Hatta bir kısım eylemleri son aşamaya bile gelmiş olan eylemler var, tamamlanmaya yakın eylemlerimiz de var. Ama eylemlere başladık. Bu süreç acil eylem planında orta ve uzun vadeli eylemler açıklanana kadar süreçte yapılacak olan eylemler zaten."

"Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiği müddetçe biz bu işi bitireceğiz"

Çalışmalar boyunca büyükşehir ve sorumlu kuruluşlarla uyumlu çalıştıklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız buraya geldiğinde yerelde belediye başkanımız burada yoktu ama başkan vekili toplantıdaydı. Daha sonraki hafta Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Bakanımızı ziyaret ettiler. ve orada kararlaştırıldı bazı çalışmaların nasıl yürütüleceği. Ondan sonraki toplantılarda da hem çalıştayda hem de bugünkü toplantıda Büyükşehir ve sorumlu olan İZSU toplantının başından beri buradaydılar. Uyum bu işi bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu tabii zor ve meşakkatli bir süreç. Körfezin kirliliği çok kısa bir günde, bir haftada, aylarda oluşmuş bir kirlilik değil. Yılların getirdiği bir kirlilik var. Bu kirliliğin giderilmesi için bir yol haritası çizdik ve uygulamaya da başlayacağız. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiği müddetçe biz bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz."

"İlbank üzerinden üstümüze düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için çalışacağız"

Bakanlığın büyükşehire Körfez'de yapılacak çalışmalar için maddi destek verip vermeyeceği konusunda İller Bankası'nı işaret eden Varank, şu ifadeleri kullandı:

"İlbank, tüm yerel belediyelere tüm altyapı hizmetleri için destek veriyor. Bunlar tabii çok büyük hacimli projeler. Burada biz bakanlık olarak, İlbank üzerinden üstümüze düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için çalışacağız. Bu eylemleri ortaya koyuyorsak bunun bütçesini de bir şekilde hem yerel kendi bütçesini hem merkezi hükümet kendi bütçesini ortaya koyacak. Bunları da eylem planını biz sınıflandırıp, tarihlendirdiğimizde kasım ayı sonunda sizlerle de paylaşacağız. Sizler de burada görmüş olacaksınız zaten."

"Burada görev her zaman yereldedir"

Körfez'in temizliği konusunda yaşanan 'sorumluluk kimde' tartışmalarında da sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunun altını çizen Varank, şunları söyledi:

"Burada sorumlu olan kuruluşlar belli. Yani körfezin temizliğiyle sorumlu olan kuruluş belediye. Bunun geçmişte de yapılan çalışmaları var zaten. Limanın açılmasıyla, derinleştirilmesiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığına zamanında verilmiş bir görev var. Onlar kısmen bu görevi yerine getirmişler. ve şu anda gemilerin geçişi için yeterli derinlik açılmış. Ama bunun arttırılmasıyla ilgili Bilim Kurulundan da 'şu derinliğe insin' dendiği noktada Ulaştırma Bakanlığı da üstüne düşeni yapacak. Zaten bugünkü eylem planlarında onlar da görülüyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kirliliği temizleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da üstlerine düşen görevi yerine getirecek. Ama burada görev her zaman yereldedir. Yani tüm havzaların ya da denizlerin, kıyıların, körfezin temizliği nasıl 81 ilimizde yerel yönetimce yapılıyor ve bakanlık olarak biz de elimizden gelen desteği veriyorsak burada da aynı şekilde süreci işleteceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank\'tan \'Körfez\' Açıklaması: Körfezin Temizliğiyle Sorumlu Olan Belediyedir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank'tan 'Körfez' Açıklaması: Körfezin Temizliğiyle Sorumlu Olan Belediyedir - Son Dakika

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