Ceyda Yüksel'in Ölümüne 18 Yıl Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyda Yüksel'in Ölümüne 18 Yıl Ceza

Ceyda Yüksel\'in Ölümüne 18 Yıl Ceza
12.08.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'i öldürmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Yargıtay onadı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümüne ilişkin davada, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınıp, 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar'ın (45) cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Polis ekipleri, 20 Ağustos 2020'de saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218'inci Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiği ihbarını aldı. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dindar'ın, 'Yaralama' ve 'Trafiği tehlikeye sokma' suçlarından da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Ceyda Yüksel'in, Serkan Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti sanığa, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise ceza vermedi.

GEREKÇELİ KARAR

Gerekçeli kararda Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahrikin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu da belirtildi. Serkan Dindar'ın Ceyda Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği de belirtildi. Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı. Öte yandan, Dindar'a uyuşturucu kullandığını teyit etmesi, uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ceza verilmediği de bildirildi.

İSTİNAF OY BİRLİĞİYLE ONADI

Yerel mahkemenin kararına taraf avukatlarının itiraz etmesi üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Dindar'a 'Kasten öldürme' suçundan yerel mahkeme tarafından verilen cezada usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunun da altını çizdi. Ceza Dairesi, sanığın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan verilen kararda hukuka aykırılık olmadığını ve işlemlerde de eksiklik bulunmadığına karar verdi. Daire, sanık avukatının tahliye talebini de reddetti. Avukatların istinaf taleplerini reddeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ'

İstinaf kararının onanmasının ardından tarafların itirafı üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen haksız tahrik indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirdi. Kararda yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı belirtildi.

Eylemin sanık tarafından öldürme kastıyla gerçekleştirildiğinin saptandığı, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ile kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçlarının koşullarının oluşmadığı kararda belirtildi. Daire, eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiğine hükmetti. Kararda, 'Ceyda'dan kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan eylem' bulunması sebebiyle haksız tahrik indirimi yapılmasının; eylemin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen ceza miktarının isabetli olduğu, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığına kanaat getirildi. Bu sebeplerden olayı tarafların itirazlarını reddeden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı onadı. Öte yandan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ve Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yargıtay, Bornova, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyda Yüksel'in Ölümüne 18 Yıl Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:07
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:00:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ceyda Yüksel'in Ölümüne 18 Yıl Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.