Cezayir Avukat Örgütleri İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen" İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, (cuma günü) Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyenler hakkında ilk suç duyurusu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Lahey'deki genel merkezindeki Başsavcılık Ofisine sunuldu." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Cezayir'deki "Filistin Halkı için Adalet" başlıklı sempozyumun tavsiyelerinin uygulanması kapsamında yapıldığı belirtilen suç duyurusunun Cezayirli avukatlar ve Cezayir Hakimler Sendikasının yanı sıra Filistin, Ürdün, Tunus ve Moritanyalı avukatların sendika ve dernekleri tarafından imzalandığı kaydedildi.
Birliğin açıklamasında, soykırım suçlarına ilişkin suç duyurusunun, bu suçların tamamını kanıtlayan çok sayıda belgelenmiş fotoğraf ve videonun da dahil olduğu, toplanan bir dizi belgenin yanı sıra tarafsızlıkları ve dürüstlükleri ile tanınan BM kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan bir grup resmi belgeye dayandığı aktarıldı.
Açıklamada, suç duyurusunun aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta yayınladığı, "işgal altındaki topraklarda soykırım suçlarının işlendiğini gösteren yeterli kanıtın varlığını kabul eden" "tarihi" kararına da dayandığı belirtildi.
Suç duyurusuna imza atan avukat örgütleriyle birlikte, İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü suçları" takip etmek üzere uluslararası bir ekip oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, dünyadaki tüm avukatlara ve kuruluşlara uluslararası hukuku ve tüm insanlığı desteklemek amacıyla olaya karışanları takip etmek ve cezalandırmak için "uluslararası koalisyona" katılmaları çağrısında bulunuldu.
Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.
Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.
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