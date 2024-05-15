Cezayir'de 30 yıl sonra kayıp kişi bulundu, alıkoyan gözaltına alındı - Son Dakika
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Cezayir'de 30 yıl sonra kayıp kişi bulundu, alıkoyan gözaltına alındı

Cezayir\'de 30 yıl sonra kayıp kişi bulundu, alıkoyan gözaltına alındı

Cezayir'in Celfe ilinde, 1996 yılından bu yana kayıp olan bir kişi, komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Mağdura tıbbi ve psikolojik bakım sağlanacak.

15.05.2024 01:57
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Cezayir'de, 1996 yılından bu yana komşularından birini evinde alıkoyan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Başkent Cezayir'in 300 kilometre güneyindeki Celfe ilinin Yargı Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Konseyin açıklamasında, bir kişinin 12 Mayıs'ta başsavcılığa gelerek, yaklaşık 30 yıldır kayıp olan kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair şikayette bulunduğu kaydedildi.
İhbarın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılarak adli kolluk ekiplerinin söz konusu eve gittiği aktarılan açıklamada, evde yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.
Savcılığın mağdura tıbbi ve psikolojik bakım sağlanması ve şüphelinin soruşturma tamamlandıktan hemen sonra savcılığa sevk edilmesi yönünde talimat verdiği ifade edilen açıklamada, olayın, kanunların gerektirdiği tüm titizlikle takip edileceği dile getirildi.
Ülkede sosyal medyada alıkonulan kişinin trajik bir durumda, eski kıyafetlerle ve gür sakallı halde bulunmasına ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.
Aktivistler de sosyal medyada platformlarında alıkonulan kişinin samanla kaplı bir çukurda bulunduğu anı gösteren bir video yayınlandı.
Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulundu.
Aktivistlere göre Bin Ümran'ın ailesi, onun 1990'larda Cezayir'de faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından kaçırılıp suikasta kurban gittiğine inanıyordu.

Kaynak: AA

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