Change oto operasyonu 6 ilde yapıldı, 61 araç değişti, 35 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Change oto operasyonu 6 ilde yapıldı, 61 araç değişti, 35 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde yürütülen change oto operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirilen antika ve klasik araçların şasi numaralarını atıl araçlara aktararak 61 aracı değiştirdiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri antika ve klasik araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli atıl durumdaki araçlara aktardıkları ve bu yöntemle 61 aracı değiştirdiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli daha uygun fiyatlı araçlara aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin, tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'nda görevli bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlendiği öne sürülen raporları, noterliklere ibraz ederek tescil belgesi çıkarttıkları ve change işlemlerini yasal göstermeye çalıştıkları belirlendi. 'Change' araçları satarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin bu yöntemle 61 aracı değiştirdiği tespit edildi. Araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 97 fişek ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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