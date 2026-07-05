Chery, Güney Afrika\'da Üretim Tesisi Açtı

PRETORİA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki Rosslyn'de bulunan üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue cuma günü gerçekleştirilen açılış töreninde, söz konusu yatırımın şirketin Güney Afrika'ya olan uzun vadeli bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Chery'e göre, Rosslyn'de bulunan tesisin 2027 yılının ortasında üretime başlaması planlanıyor. 2027'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde başlangıç olarak 15.000 araç üretilmesi hedefleniyor. Tam kapasiteye ulaştığında ise tesisin tek vardiya düzeninde yıllık 50.000 araç üretmesi bekleniyor.

Şirket, mevcut 692 çalışanın tamamına iş güvencesi verirken, üretim, tedarik zinciri ve ilgili hizmetler genelinde yaklaşık 3.000 doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacağını açıkladı. Yerelleşme çalışmalarını genişletmeyi hedefleyen şirket, açılışını gerçekleştirdiği yeni tesisi araştırma ve geliştirme, üretim, tedarik zinciri operasyonları ve beceri geliştirme süreçlerini entegre eden kapsamlı bir otomotiv merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Chery ayrıca, bu yatırımın Güney Afrika'yı kıtadaki üretim, ihracat, araştırma ve geliştirme ile operasyonel merkez üssü haline getirme vizyonunun bir parçası olduğunu bildirdi.