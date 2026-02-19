CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu

19.02.2026 13:49
CHP, 11. Yargı Paketi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hukuka aykırılıkları dile getirdi.

CHP yetkilileri, 11. Yargı Paketi hakkında yürürlüğün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuru yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Günaydın, "yasaların şahsa bağlı olmayan bir objektiflikle düzenlenmesi gerektiğini ancak burada hakaret suçlarının diğer tiplerinin ön ödeme kapsamına alınmasına rağmen yalnızca kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınmadığını" söyledi.

Hakaret suçunun tiplerinin ön ödeme kapsamına alınmasına rağmen 25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanan dosyalarda ön ödeme hükümlerinin uygulanmadığını belirten Günaydın, bunun da hukukla açıklanabilir bir tarafı olmadığını ifade etti.

Yargı paketinde bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelere de değinen Günaydın, suçtan elde edilen menfaatin bulunduğu hesaplara el koyma ve askıya alma yetkisinin savcı ya da mahkemeler yerine banka ve finans kuruluşlarına verilmesinin kovuşturma aşamasını devre dışı bıraktığını ileri sürdü.

Günaydın, ayrıca düzenlemede hukuka aykırı hükümler bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

