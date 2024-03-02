HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını yaptı. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı. Baba Mustafa Denizli, "Halkı için, devleti için çalışacak, adil, herkese aynı mesafede önce insanına sonra şehrine sonra da ülkesine hizmet verecek. Benim ondan beklediğim bu" dedi.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, projelerinin tanıtımını dün Çeşme'de bir otelde düzenlediği toplantıyla kamuoyuna sundu. Lal Denizli'yi izleyenler arasında CHP PM üyesi Baran Bozoğlu, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, baba Mustafa Denizli, anne Çiğdem Kayalı'nın yanı sıra spor yorumcusu Şansal Büyüka da vardı.
Yaklaşık iki saat süren tanıtım toplantısının ardından ANKA Haber Ajansına konuşan duayen teknik direktör Mustafa Denizli, Lal Denizli'nin isteği üzerine tanıtıma katıldığını belirterek "Halkı için, devleti için çalışacak, adil, herkese aynı mesafede önce insanına sonra şehrine sonra da ülkesine hizmet verecek. Benim ondan beklediğim bu" dedi.
"ÇEŞME'DEN İZMİR'E YÜRÜYEBİLİR"
Tanıtımı Mustafa Denizli ile birlikte izleyen spor yorumcusu Şansal Büyüka da Lal Denizli'nin belediye başkan adayı seçilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirterek "Lal'i çocukluğundan beri tanırım. Öyle tepeden inme falan politikaya girmiş bir insan değil. Üniversitede eğitimini yaptı. Master'ını yaptı. 15 senedir CHP'nin her kademesinde çalıştı. Toplumsal duyarlılığı son derece fazladır. Deprem de kimse bilmez ilk gün Hatay'a gitti son gün geldi. Asker gibi çalıştı. Son derece iyi ve hazırlıklı buldum. Umarım Çeşme'de çok iyi işler yapacak. Hatta açıkçası ben Çeşme'den İzmir'e kadar yürüyeceğini de düşünüyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Proje Tanıtımı Yaptı - Son Dakika
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