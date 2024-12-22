CHP\'den AB\'nin Türkiye İle İlgisi Değerlendirildi

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara ziyaretine ve Avrupa Komisyonu'nun son yaptığı organizasyon değişikliğine ilişkin, " Türkiye, üyeliğe aday ülkelerin bağlı olduğu Genişlemeden Sorumlu Komiserlik'ten alınıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan Güney Komşuluk ilişkileri bünyesindeki 'Göç ve Mülteci İşleri' birimine bağlandı. Bu birime bağlı ülkeler arasında AB üyeliğine aday ülke yok" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Toprak, "Suriye'deki gelişmeler iktidarın ve ülke gündeminin önceliği haline gelirken Kıbrıs'ta Türkiye ve KKTC'ye yönelik risklerin ortaya çıkması, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı hasmane gelişmeler yaşanması ihtimali büyümektedir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum yönetimi silahlanmaya hız verdi" diyen Toprak, şu ifadeleri kaydetti:

"İktidar, Suriye'ye yoğunlaşırken, Türkiye, güneyden kuşatılmaya çalışılıyor"

"KKTC'nin varlığının ortadan kaldırılması, adadaki TSK gücünün çekilmesi için baskı kurulması, Kıbrıs'ta Rumların hakimiyetinde iki toplumlu bir federasyonla Kıbrıs Türklerinin eritilmesi muhtemel hedefler olarak sıralanabilir.

Rusya'nın Suriye'deki gelişmeler sonrası bu ülkedeki Hmeymim hava üssü ile Tartus deniz üssünü boşaltma kararı ardından Doğu Akdeniz'de ABD, AB, NATO hakimiyeti GKRY ve İsrail üzerinden tesis ediliyor. 20 yıl önce iki toplumun ortak temsiline dayalı Annan Planı referandumunda Türkler 'evet' derken, Rumlar 'hayır' dedi. Şimdi Rumlar benzer formülü gündeme getirirken Türkiye ve KKTC 20 yıldır hiçbir ilerleme sağlanamayan müzakerelerde iki ayrı devletten yana.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kıta sahanlığı ile hava sahası için orduyu devreye sokabileceğini ifade etmesi ABD ve AB'den aldığı cesaretin sonucudur. İktidar, Suriye'ye yoğunlaşıp Trump'tan övgüler alırken; Türkiye, Doğu Akdeniz'de güneyden kuşatılmaya çalışılıyor. Türkiye, Kıbrıs'taki son gelişmelere ve uygulanmaya hazırlanılan planlara karşı teyakkuzda olmalı siyasi ve diplomatik alarma geçmelidir."

"Leyen tam üyelik sürecine hiç değinmedi"

Erdoğan Toprak, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerinde, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara ziyaretinde Türkiye'nin tam üyelik adaylığından söz etmeksizin Suriyeli sığınmacılar için 1 milyar euro hibe müjdesi verdi. Bu gerçek, AB'nin Türkiye'ye sadece ekonomik ilişki ve sınır bekçiliği görevi biçtiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi. Toprak, şu ifadeleri de kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretleri, pek çok ülkenin bölgedeki kendi amaçları ve hedefleriyle ilgili çıkarları açısından da değerlendirilmeli. Siyasi, ekonomik, askeri, coğrafi ve stratejik konumuyla bölgede ve özelde Suriye üzerinde etkinliği olan Türkiye ile diyalog artışını bu açıdan da görmek gerek.

Ancak Ursula von der Leyen tam üyelik sürecine hiç değinmedi. Türkiye-AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin sığınmacı akınının önlenmesinde AB'ye sağladığı katkılar vb. söz etmekle yetindi. Ayrıca Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye bugüne kadar sağladığı 9 milyar euroya ek olarak 1 milyar euro daha hibe desteğini 'Müjde' olarak duyurdu. Oysa bu hibe aylar önce AB'de kabul edilip onaylandı ve kamuoyuna açıklandı.

Asıl vahim olan Avrupa Komisyonu'nun ( Avrupa Birliği'nin yürütme organı) son yaptığı organizasyon değişikliği. Türkiye, üyeliğe aday ülkelerin bağlı olduğu Genişlemeden Sorumlu Komiserlikten alınıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan Güney Komşuluk ilişkileri bünyesindeki 'Göç ve Mülteci İşleri' birimine bağlandı. Bu birime bağlı ülkeler arasında AB üyeliğine aday ülke yok."