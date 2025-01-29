CHP'den Gözaltına Alınan Serhan Asker'e Destek Ziyareti - Son Dakika
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CHP'den Gözaltına Alınan Serhan Asker'e Destek Ziyareti

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CHP heyeti, gözaltındaki Halk TV Müdürü Serhan Asker'i ziyaret etti, haksızlığa karşı mücadele vurgulandı.

29.01.2025 00:36
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(ANKARA) - CHP heyeti, gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü ve programcısı Serhan Asker'i Ankara Emniyet Müdürlüğünde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü ve programcısı Serhan Asker'i Ankara Emniyet Müdürlüğünde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Serhan Asker'in bu gece emniyette ifadesinin alınacağını ve yarın savcılık ifadesinin tamamlanacağını bildirdi. Bulut, şunları söyledi:

Bu bir korku iklimi yaratma operasyonu

"Serhan Askeri ziyaret ettik. Burada ifadesi alınarak yarın savcılığa çıkarılacak. Milletvekilleri yasama faaliyetlerini bıraktılar, nerede haksızlığa uğrayan var oraya koşar oldu. Sanırım bu organize kötülük bu işlere devam edecek. Akıl yetisini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Tek suçumuz da partimizin birinci parti olması. CHP birinci parti olduğu günden bu yana şirazesini yitirmiş bir iktidar var. Siyasetçiye diyor ki, 'sen hizmet etmekten geri dur'. Sanatçıya diyor ki, 'Gezi parkı gibi toplumsal olaylarda bir hassasiyet göstermeyin.12 yıl sonra bile olsa gözaltına alırız.' Bugün de bu gözaltılar... Gerçekleri aktaran gazetecileri şimdi içeri almaya başladılar. Serhan Asker bugün Meclis'te milletvekillerimizi ziyaret etmişti. Çıkar çıkmaz gözaltı oldu. Barış Pehlivan'ı neredeyse program esnasında alıp götüreceklerdi. Bu bir korku iklimi yaratma operasyonu. Bu yaptıklarıyla CHP'lileri korkutma şansları yok. Bunlar nafile cabalar."

Murat Emir: O sandık gelecek ve demokrasi içerisinde özgür günleri hep beraber kuracağız

Bugünün özgür basın için kara bir gün olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kaydetti:

" Türkiye'de gazetecilik, halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğü açısından kapkara bir günü yaşıyoruz. Bu gün kara bir leke olarak tarihe geçecek. İçerisinde hukuk kırıntısı olmayan iddialar söz konusu. Yapılmak istenen; herkese, her an, sudan gerekçelerle Saray'daki kişi nasıl istiyorsa o şekilde gözaltı ve tutuklama olabilir. Bu yolla herkesi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyorlar. Biz bir adım geri atmayacağız. Bu kötülüğe karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Biz onların neler yapabileceğini ön görebiliyoruz. İktidarları zayıfladıkça, ülkenin sorunlarını çözemedikçe ve sokaktan erken seçim talebi yükseldikçe otoriterliği arttıracaklar. Biz de halkımızla birlikte bu kötülüğe karşı koyacağız. Eninde sonunda o sandık gelecek ve demokrasi içerisinde özgür günleri hep beraber kuracağız."

Veli Ağbaba: Gerçeğe yapılan bir operasyon

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Burada yapılan operasyon sadece Halk TV'ye değil, gerçeğe yapılan bir operasyon. Gerçeğin peşinden giden üç gazeteciye bedel ödetilmeye çalışılıyor. Biz sonuna kadar gerçeği savunanların yanında olacağız" dedi.

Gökan Zeybek:  Gazetecilerin gözaltına alınma biçimleri utanç verici

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bugün Meclis'te görüşmelerinin ardından Serhan Asker'in gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Gazetecilerin gözaltına alınma biçimleri utanç verici. Serhan Asker ile bugün Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdik. Biz Genel Kurula girdiğimizde kendisi de Meclis'ten ayrıldı. Demek ki bizi Meclis'in içerisinde de takip ettiler. Çünkü Asker'in kapıya giderek kimliğini almak için gittiği sürede geçen süre 10 dakika. Bu zaman dilimi içerisinde sosyal medyaya, Serhan Asker'in gözaltına alındığı bilgisi düştü. Meclis'te bir televizyon yöneticisinin takip edilmesi utanç verici. Genel Kuruldaki konuşmamda da söyledim, gazeteciler bundan sonra Meclis'e kimliklerini bırakarak girerler ama kimliklerini almak için gittiklerinde onların nereye götürüleceği artık meçhuldür."

Sibel Suiçmez:  Burada gözaltına alınan Serhan Asker değil halkın kendisidir

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Burada gözaltına alınan Serhan Asker değil halkın kendisidir. Çünkü onların çalışmaları halkın ifade özgürlüğünü sağlar. Biz kormayacağız ve itaat etmeyeceğiz. Halkın her kesminin hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Utku Çakırözer:  Türkiye bu utanç tablosunu haketmiyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Barış Pehlivan'ın boş koltuğu, Serhan Asker'in şu anda emniyette olması Türkiye'nin manzarasıdır. Türkiye bu utanç tablosunu haketmiyor. Bizler mücadele eden gazetecilerle tam dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Gözaltına Alınan Serhan Asker'e Destek Ziyareti - Son Dakika

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