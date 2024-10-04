CHP'den Gülşah Durbay'a Destek: Ahlaksız İddialara Tepki - Son Dakika
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CHP'den Gülşah Durbay'a Destek: Ahlaksız İddialara Tepki

CHP\'den Gülşah Durbay\'a Destek: Ahlaksız İddialara Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yönelik yalan ve dedikodulara sert bir şekilde karşı çıktı. Durbay'ın kanser tedavisine başlamasıyla ilgili olumsuz söylemleri eleştirerek, kadınların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

04.10.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan iddialara ilişkin; "Hayal güçleri ne yönde gelişmişse, yalanlarına yeni yalanlar ekleme ahlaksızlığını da sergiliyorlar. Bu yalanların elbette partimizin son seçimlerdeki başarısından ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i ve çok sevdiği ailesini haksızca yıpratma çabasından bağımsız hiçbir tarafı yok" dedi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zarar vermek amacı taşıyan dedikoduların yayılmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in Durbay'ın açıklamasını alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir kadın olarak siyaset yapmak, hele ki bunu Türkiye'de yapmak kolay değil. Ben de birçok zorluk yaşadım. Hiçbir arkadaşımın sorunlar karşısında çekinmemesi ve yalnız olmadığını görmesi için bugüne kadar bildiğim yoldan bir adım geri atmadım. Hiçbir genç kadın arkadaşımın daha kötülerini yaşamaması için hep mücadele ettim. Biliyorum ki ne kadar fazla ve birbirimize ne kadar dost olursak aşağılık saldırılara karşı daha güçlü oluruz, saldıranların ahlaksızlığını gün yüzüne çıkarırız. Bugün Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde büyük bir başarı elde ederek göreve gelmiş, çalışkanlığıyla, karakteriyle, dürüstlüğüyle ve iyi kalbiyle bilinen canım arkadaşım, kardeşimden ayırmadığım Belediye Başkanımız Gülşah Durbay hakkında ahlaksız yalanlarla dolu bir kampanya yürütülüyor. Tırnaklarıyla kazıyarak, gençlik kollarında görev aldığı yıllardan itibaren köy köy, ev ev çalışarak, partimizi yurt dışında temsil ederek ve her zaman tertemiz kalbini koruyarak görevlerini yapmış olan, bütün bunların yanında akademik başarılarını hiç aksatmamış ve özgeçmişine bileğinin hakkıyla yeni diplomalar eklemiş olan canım arkadaşım Gülşah Durbay hakkında söylenen yalanlar, bu yalanların sahiplerinin seviyesizliğini gösteriyor.

"Kadın arkadaşlarımızın tüm haklarını birlikte ve kararlılıkla koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz"

Hayal güçleri ne yönde gelişmişse, yalanlarına yeni yalanlar ekleme ahlaksızlığını da sergiliyorlar. Bu yalanların elbette partimizin son seçimlerdeki başarısından ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i ve çok sevdiği ailesini haksızca yıpratma çabasından bağımsız hiçbir tarafı yok. Gülşah kolon kanseri tedavisine başladı. Kendisinin olduğu kadar ailesinin ve arkadaşlarının da moral desteğine ihtiyacı var. Hepimizin var. Ancak bu yalanları utanmadan yazanlar sebebiyle kemoterapiye başladığı gün, bir de hamile olan kardeşinin sağlık durumundan endişe etmek zorunda kaldı. Bu pis siyaseti besleyenler, yüzlerine bile tükürülmeye değer olmayan bu insanlar; parti içi tartışma yaratmak için, kurultay iradesine ve partimize saygı duymadıkları için kendilerini bu seviyeye düşürenler hadlerini çoktan aştılar. Bu kişilerin partililerimizle ilgili bugüne kadar söylediklerine ve bundan sonra yapacaklarına da bu gözle bakılması gerekir. Hiçbir kadının bunların aşağılık saldırıları karşısında yalnız olmasına izin vermeyeceğimizi ve kadın arkadaşlarımızın tüm haklarını birlikte ve kararlılıkla koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz. ve Gülşah Başkanım, seni çok seviyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Gülşah Durbay'a Destek: Ahlaksız İddialara Tepki - Son Dakika

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