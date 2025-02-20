CHP'den Hatay Esnafına Destek Çağrısı

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HABER: Burcu Özkaya Günaydın - KAMERA: Recep Tunahan Güler

(HATAY) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda İskenderun'daki ekonomi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Hatay esnafının ne kadar büyük bir yük taşıdığını çok iyi bildiklerini vurgulayan Karatepe, "Deprem sonrası büyük kayıplar yaşadınız ama SGK primlerinizi, vergilerinizi eksiksiz ödemeniz bekleniyor. Oysa bu yüklerin hafifletilmesi, borçların faizsiz ertelenmesi ve destek mekanizmalarının devreye sokulması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoglu, Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP Hatay İl ve İlçe örgütü, İskenderun'da ekonomi ve iş dünyasıyla bir araya geldi. Karatepe, Hatay esnafının sorunlarını gördüklerini, Meclis'te de dile getirdiklerini söyledi.

CHP olarak sorunları dinlemek, çözüm önerileri bulmak için Hatay'da olduklarını vurgulayan Karatepe, "Ben de esnaf çocuğuyum. Esnafın ne tür zorluklarla mücadele ettiğini, nasıl ayakta kalmaya çalıştığını biliyorum. Eskiden kredi kartları yerine hatır senetleri vardı. Esnaf komşular birbirine kefil olur, zor zamanlarında destek çıkardı. Şimdi ise ekonomik koşullar, belirsizlikler ve finansmana erişim zorlukları esnafı daha da büyük sıkıntılar içine sokmuş durumda" diye konuştu.

"Hatay'da esnafa destek olunması gerekiyor"

Deprem felaketinin yarattığı yıkım da göz önüne alındığında, Hatay esnafının ne kadar büyük bir yük taşıdığını çok iyi bildiklerini belirten Karatepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak biz devletin gücüne inanan bir anlayışa sahibiz. Türkiye'nin potansiyelini düşündüğümüzde, şimdiye kadar yapılmış olanlardan çok daha fazlasının yapılabileceğini biliyoruz. Özellikle esnafımızı doğrudan ilgilendiren mücbir sebep uygulamasına değinmek istiyorum. Deprem sonrası büyük kayıplar yaşadınız ama SGK primlerinizi, vergilerinizi eksiksiz ödemeniz bekleniyor. Oysa bu yüklerin hafifletilmesi, borçların faizsiz ertelenmesi ve destek mekanizmalarının devreye sokulması gerekiyor. Bu konuyu Meclis'te ve ilgili platformlarda ısrarla dile getiriyoruz. Henüz istediğimiz sonucu alamamış olsak da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

"Hatay esnafının yükünü biliyoruz"

Hatay esnafının ne kadar büyük bir yük taşıdığını çok iyi bildiklerini, konteyner çarşılarda, daracık alanlarda esnafın iş yapmaya çalıştığını belirten Yalçın Karatepe, bugün talep edilenlerin yarın CHP iktidarında hayata geçirileceğini vurguladı.

"Tarımı gıda güvenliği ile ele almak gerekir"

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla da buluşan Yalçın Karatepe ve beraberindeki CHP'li milletvekilleri, mevcut tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğuna dikkat çektiler.

Tarım politikalarını yalnızca destekleme mekanizmalarına indirgemediklerini, sanayi ile bütünleşik, planlı ve sürdürülebilir bir tarım ekonomisi yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Karatepe, tarımın yalnızca çiftçilerin üretim yaptığı bir sektör değil; aynı zamanda sanayi, gıda güvenliği ve ihracat açısından da kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Mevcut sistemde tarımsal desteklemelerin yetersiz ve düzensiz bir şekilde uygulandığını dikkat çeken Yalçın Karatepe şu ifadeleri kullandı:

"Milli gelirin Yüzde 1'inden daha az bir bütçeyle tarım desteklenmeye çalışılıyor. Ancak bu oran, üreticiyi ayakta tutmaya yetmiyor. Tarım sektörünün güçlü olması için yalnızca çiftçiye doğrudan destek vermek değil, aynı zamanda tarımsal girdileri daha ulaşılabilir hale getirmek ve sanayi ile bütünleşik bir üretim modeli kurmak gerekiyor. Üretimde katma değeri artıracak yatırımlara da odaklanmalıyız. Türkiye, dünyanın en büyük portakal üreticilerinden biri olmasına rağmen, sadece taze meyve olarak ihracat yapmak yerine, işlenmiş tarım ürünlerine yatırım yapmalıyız. Brezilya gibi ülkeler, portakal suyu, kabuklarından elde edilen esans ve diğer yan ürünlerle tarımsal üretimi sanayi ile entegre hale getirerek yüksek katma değer sağlıyor. Oysa bizde bu süreçler planlanmadığı için üretici ürününü yok pahasına satarken, aylar sonra fiyatlar fahiş seviyelere ulaşıyor."