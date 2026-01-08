CHP'den İki Rapor: Yargı, Siyasal Alanı Yeniden Dizayn Etme Aracına Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den İki Rapor: Yargı, Siyasal Alanı Yeniden Dizayn Etme Aracına Dönüştürüldü

08.01.2026 16:17  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, kurultay ve kongre süreçlerine yönelik açılan davalar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonunun, birbirinden bağımsız hukuki işlemler değil, sandıkta ortaya çıkan seçmen iradesini yargı eliyle etkisizleştirmeyi amaçlayan "bütünlüklü bir siyasal müdahale" olduğunu savundu. Parti tarafından hazırlanan iki ayrı raporda, yaşanan sürecin yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’deki çok partili demokratik düzeni hedef aldığı vurgulandı. Raporlar, bugün CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği siyasi partilere sunuldu.

(TBMM) - CHP, kurultay ve kongre süreçlerine yönelik açılan davalar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonunun, birbirinden bağımsız hukuki işlemler değil, sandıkta ortaya çıkan seçmen iradesini yargı eliyle etkisizleştirmeyi amaçlayan "bütünlüklü bir siyasal müdahale" olduğunu savundu. Parti tarafından hazırlanan iki ayrı raporda, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'deki çok partili demokratik düzeni hedef aldığı vurgulandı. Raporlar, bugün CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği siyasi partilere sunuldu.

CHP tarafından kongre ve kurultay süreçlerine yönelik açılan davalar ile 19 Mart İBB davasına yönelik iki ayrı rapor hazırladı. Toplamda 30 sayfayı bulan raporlarda kurultay sürecine yönelik hukuk müdahalesi "Türkiye siyasi tarihine yargı bağımsızlığı ve çok partili demokrasinin ağır bir sınavı" olarak değerlendirilirken İBB davalarında pek çok kez uluslararası hukukun çiğnendiği ifade edildi.

" Yargı; siyasal rekabetin belirleyici aracı haline getirilmiştir"

Raporda, parti kurultaylarına yönelik iptal davaları ve ceza soruşturmalarının, literatürde "seçimsizleştirme" olarak tanımlanan sürecin somut bir örneği olduğu belirtilerek, "Kurultayda delegelerin özgür iradesiyle seçimle değişen parti yönetiminin, mahkeme kararları aracılığıyla tartışmalı hale getirilmesi, seçmen iradesinin siyasal alandaki taşıyıcısını yok sayma girişimidir" değerlendirmesine yer verildi. Aynı raporda, yargının klasik uyuşmazlık çözme işlevinin dışına çıktığına dikkat çekilerek, "Yargı kararları, demokratik sürecin tamamlayıcı bir unsuru olmaktan çıkarılıp, siyasal rekabetin belirleyici aracı haline getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

CHP'nin 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonu ele alan raporunda ise, sürecin hukuki değil siyasi nitelik taşıdığı savunuldu. Raporda, "19 Mart sabahı başlatılan geniş çaplı operasyon, yalnızca bir ceza soruşturması değil, demokratik süreçlere ve hukuk devletine ağır darbe vuran siyasi bir operasyon niteliği taşımaktadır" denildi.

Soruşturmada pek çok kez hukuk dışına taşıldığının vurgulandığı raporda, merkezi iktidarın operasyonları gerçekleştirmesinin nedeninin "yerel seçimlerde sandık yoluyla elde edemediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye yönetiminlerini, yargı mekanizması aracılığıyla ele geçirme çabası" olduğu ifade edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamede 142 ayrı eylemden toplam 828 ila 2 bin 352 yıl arası hapis cezası istenmesi de davanın orantısız olduğu ve siyaseten "gözdağı" amacı taşıdığı belirtildi. Bu durumun sadece bireylere yönelik değil aynı zamanda milyonlarca İstanbullu seçmenin iradesine karşı yapılmış bir yargı müdahelesi olduğu vurgulandı.

"Tutuklama, istisnai olmaktan çıkarılarak peşin cezaya dönüştürülmüştür"

Raporda, gözaltı ve tutuklama uygulamalarının ölçüsüzlüğüne dikkat çekilerek, "Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiri olmaktan çıkarılarak peşin cezaya dönüştürülmüştür" değerlendirmesi yapıldı. Raporda, gözaltı sürelerinin ölçüsüzlüğü, tutuklamanın istisna olmaktan çıkarılması, savunma hakkının kısıtlanması ve kamuoyunda suçluluk algısı yaratacak biçimde yürütülen medya süreçlerinin, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutukluluk sürecine özel bir yer ayrılan raporda, Çalık'ın sağlık durumu ve adil yargılanma hakkına ilişkin taleplerin dikkate alınmadığı, tutuklamanın "orantılılık ve zorunluluk" kriterlerini karşılamadığı ifade edildi.

Raporda, gözaltı ve tutuklama uygulamalarının ölçüsüzlüğüne de dikkat çekilerek, "Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiri olmaktan çıkarılarak peşin cezaya dönüştürülmüştür" değerlendirmesi yapıldı. Uzun tutukluluk süreleri, iddianamenin gecikmesi, savunma hakkının kısıtlanması ve yargılamalar sırasında yaşanan hakim değişikliklerinin, yargı bağımsızlığına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Raporda, belediye başkanlarına yönelik tutuklama ve adli kontrol uygulamalarının yalnızca seçilmişleri değil, ailelerini de doğrudan etkileyen bir mağduriyet zinciri yarattığına dikkat çekildi. Uzun süren gözaltı ve tutukluluk süreçlerinin, aile yaşamına saygı hakkını zedelediği; özellikle çocukların ebeveynlerinden fiilen mahrum bırakılmasının, telafisi güç sosyal ve psikolojik sonuçlar doğurduğu ifade edildi. CHP, aile bireylerinin herhangi bir suç isnadı bulunmamasına rağmen fiilen cezalandırıldığı bu durumun anayasaya aykırılığına da dikkat çekti.

Türkiye'de demokratik hukuk devleti ilkesi kalıcı biçimde zarar görebilir

Her iki raporun sonuç bölümünde ortak olarak, yargı süreçlerinin siyasal alanı yeniden dizayn etmeye yönelik bir araç haline getirildiği vurgulandı. CHP, kurultay davaları ile İBB soruşturmasının, "sandıkta ortaya çıkan toplumsal iradenin yargı yoluyla aşındırılması ve etkisizleştirilmesi" amacını taşıdığı görüşünü dile getirildi. CHP, kurultay ve kongre süreçlerine müdahaleler ile belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve tutuklamaların, ortak biçimde sandıkta ortaya çıkan iradeyi etkisizleştirmeyi amaçladığını belirterek, bu durumun hukuk devleti ilkesini yapısal olarak zedelediğini kaydetti.

Raporda, yargının siyasal rekabetin belirleyici aracına dönüşmesinin, yalnızca bugünün siyasal aktörlerini değil, gelecekte yapılacak tüm seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hale getireceği uyarısında bulunuldu. CHP, demokratik temsilin ve yerel yönetim özerkliğinin korunabilmesi için yargı süreçlerinin evrensel hukuk ilkeleri, masumiyet karinesi ve ölçülülük çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Türkiye'de demokratik hukuk devleti ilkesinin kalıcı biçimde zarar göreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Günaydın, Türkiye, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İki Rapor: Yargı, Siyasal Alanı Yeniden Dizayn Etme Aracına Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
İnternette arama yaparken ’siberkondri’ye yakalanmayın İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın
’’Gelmiş geçmiş en iyisi’’ demişti Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman ''Gelmiş geçmiş en iyisi'' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman
Beşiktaş’ta Svensson ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Svensson ile yollar ayrıldı

17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
16:11
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
15:52
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:34
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:31:33. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den İki Rapor: Yargı, Siyasal Alanı Yeniden Dizayn Etme Aracına Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.