Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısına CHP'den sert tepkiler

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısı yaptığı videosuna CHP içinden tepki gelirken, 19 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun videosunu yeniden paylaştı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı arınma çağrısı yaptığı videoda, "Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da" ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun videosuna ilişkin tatışmayı büyütmemek adına değerlendirme yapmayacaklarını belirtirken genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve politika kurulu başkanları sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"HERKES ÖLÜMLÜDÜR, VAR OLAN CHP"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP tarihin önünde Damat Ferit'e, Vahdettin'e eyvallah edip ikbalini dışarıda arayanların değil, uçurumun kenarında yıkık bir ülkeyi kurmak için süngünün üzerine cesurca koşan şanlı geçmişin gururlu mirasıdır. CHP dün olduğu gibi bugün de Anadolu'nun dört bir köşesinde halk için mücadele etmekte, büyük Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi dahili ve harici bedhahların karşısında dimdik tarihi mücadelesini sürdürmektedir. Herkes ölümlüdür, var olan Cumhuriyet ve CHP."

"MÜCADELEMİZE ZARAR VERMEKTE"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da X hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşım şöyle:

"Siyasi eleştiri sınırlarını aşan, doğrudan CHP'nin tarihsel mücadelesini, milyonlarca yurttaşın iradesini ve toplumsal umutlarını tartışmalı hale getiren açıklamalar mücadelemize zarar vermektedir. Kongrede aday olmayacaksınız, aylarca susacaksınız, parti içindeki tartışmaları kamuoyu önünde büyütecek açıklamaları tam da iktidarın CHP'ye yöneldiği bir dönemde yapacaksınız; sonra da buna 'partiyi korumak' denilecek. Hayır. Siyasette zamanlama da sorumluluktur. Konuşmanın zamanı kadar, kimin işine yaradığı da önemlidir."

Bugün Türkiye'de; hukuk devleti krizi vardır, yoksulluk vardır, çiftçi borç altında ezilmektedir, gençler gelecek kaygısıyla yaşamaktadır, emekliler açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışmaktadır, muhalefet belediyeleri baskı altındadır, demokrasi ağır bir sınavdan geçmektedir. Böyle bir dönemde, CHP'yi kamuoyu önünde tartışmalı hale getirecek açıklamalar yapmak, saray siyasetinin değirmenine su taşır. CHP kişilerin değil, milletin partisidir. CHP; kişisel kırgınlıkların, hesaplaşmaların ve siyasi küskünlüklerin kürsüsü değildir. CHP; Kuva-yı Milliye'nin devamıdır, Cumhuriyet'in kurucu iradesidir, halkın vicdanıdır. Kimsenin, kendi siyasi pozisyonu adına partiyi toplum önünde yıpratmaya hakkı yoktur. İmalarla, genel suçlamalarla, muğlak ifadelerle, partiyi toplum önünde zan altında bırakmak; ne siyasi etikle ne parti hukukuyla ne de toplumsal sorumlulukla bağdaşır.

CHP, iktidar yürüyüşünü kişisel hesaplara teslim etmez. Çünkü bugün mesele kişiler değil, Türkiye'nin geleceğidir. Bu halk iktidarın baskısına karşı birleşmiş, kararlı ve umut veren bir muhalefet görmek istemektedir. Tarih boyunca CHP'yi dışarıdan yıkamayanlar, hep içeriden tartışmaları büyüterek zayıflatmaya çalıştı. Ama herkes şunu bilsin: CHP, makamlarla değil, mücadeleyle ayakta kalmıştır. ve hiçbir kişisel hesap, bu büyük halk yürüyüşünün önüne geçemeyecektir."

"DAHA KAZANILACAK ZAFERLERİMİZ VAR"

CHP İstanbul Millevekili Yunus Emre, sosyal medya hesabından CHP Lideri Özel ile paylaştığı fotoğrafının altına, "Bu daha başlangıç" notunu düştü. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Genel Başkan Özel'in fotoğrafını, "uzun lafın kısası" ifadeleriyle paylaştı. CHP CAO Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen de Özel ile fotoğrafını paylaşarak "Daha kazanılacak zaferlerimiz var" ifadelerini kullandı.

GANDHİ'NİN SÖZLERİYLE YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise tepkisini, Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen Hindistan bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Mahatma Gandhi'nin "Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz" sözleriyle gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da tepkisini Özel fotoğraflı sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Kayışoğlu, "CHP; demokrasinin evi, kurulan Cumhuriyet'in teminatı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. CHP bu ülkenin her zor döneminde Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmış, karanlığa karşı aydınlığın yanında durmuş, mücadele etmiştir. Kişiler gelip geçicidir. Ancak CHP'nin kurumsal hafızası, demokrasi kültürü ve halktan aldığı güç her zaman kalıcıdır. Hiçbir şahsi hesap, hiçbir siyasi çıkar; partimizin değerlerinin ve örgüt iradesinin önüne geçememiş, geçemeyecektir. CHP demokrasiyle yönetilir. Kimse bu partinin demokratik işleyişine müdahale edemez, iradesine yön veremez. Otoriter anlayışlara özenip muhalefeti dizayn etmeye çalışanlara ve bu anlayışa hizmet edenlere geçit vermeyeceğiz. Bu ülkede hukukun askıya alındığı en zor dönemlerinde dahi CHP; karanlığa teslim olmamış, demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele etmektedir. Milyonların oyuyla Türkiye'nin birinci partisi olan, halkın umudu haline gelen CHP; hiçbir algı operasyonuyla, hiçbir baskıyla yolundan döndürülmeyecektir. Partimiz imaların değil, adaletin merkezidir. Halkın umudu büyüyor, CHP iktidara yürüyor. Bizler de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, örgütümüzle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edecek, ilk seçimde halkın iktidarını kuracağız" ifadesini kullandı.

SOLAKOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala da, "Bizim bildiğimiz yoldaşlık, yalnızca bir hitap biçimi değil dayanışma, ortak mücadele ve karşılıklı sorumluluğu ifade eden siyasi ve ahlaki bir bağdır. Yoldaşlık hukuku da mücadele sürecinde ortak direnişi düzenleyen siyasi ve etik pratiktir. Yoldaşların iradesi bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu da, "Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında, 'king baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur. Siz, güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır. Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi, CHP içinde sizden medet uman kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim. Hatta teklifim şu: Gelin, ikimiz yarışalım. Beş aylık bir siyasetçi benle 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz. Ben partisiz bu yarışa girerim, yer mi?" ifadesini kullandı.

ASU KAYA: SARAYA TESLİM OLMAYACAKTIR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Özel ile fotoğrafını eklediği açıklamada, şunları söyledi:

"CHP; manda ve himayeyi reddedip yedi düvele karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkanların partisidir. CHP; saltanatın gölgesine sığınanların değil, küllerinden bir Cumhuriyet yaratanların iradesidir. Kuruluşunda mücadele, mayasında direniş vardır. Bu parti; cepheye mermi taşıyan kadınların, evladını vatan için toprağa veren anaların, bağımsızlık için açlığa ve yokluğa direnen bir halkın partisidir. CHP; sarayın değil halkın, rantın değil emeğin, korkunun değil cesaretin tarafıdır. Dün emperyalizme boyun eğmeyenler, bugün de saraya ve onun yardakçılarına teslim olmayacaktır."

Ve bugün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde gençler ve kadınlarla yan yana duran, halkın iktidarını kurmaya yürüyen Türkiye'nin birinci partisi CHP'dir. Bizler de bu büyük mücadelenin neferleri olarak partimiz, halkımız ve Cumhuriyetimiz için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biat edenler, teslim olanlar ve koltuk sevdalıları tarihten silinecektir. Kalıcı olan kadınların, gençlerin ve halkın gücüyle büyüyen CHP'dir."

19 MİLLETVEKİLİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun videosu ise 19 CHP milletvekili tarafından yeniden paylaşıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Genel Merkez'de açıklamaların partiye zarar verdiği ifade edilirken Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik operasyonlara yönelik bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamış olması da büyük tepki çekiyor.