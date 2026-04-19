CHP'den Savunma Projeleri Eleştirisi

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, devam eden 3 bin 500 savunma projesinin önceliklendirilmesi, kısıtlı kaynakların milli güvenlik açısından acil ve kritik projelere tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kadar acil ihtiyaç varken, sınırlı kaynakları doğrudan harekata katkısı sınırlı bir uçak gemisine ayırmak, askeri değil, siyasi bir tercihtir. Öncelik, sahaya hızlı etki edecek projelere verilmelidir. Bu nedenle uçak gemisi ve benzeri projeler, ekonomik şartların da uygun olacağı bir döneme ertelenmelidir. S-400 tedariki büyük bir hatadır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle üzüntülü olduklarını, yaşanan acının tarifinin bulunmadığını söyleyen Bağcıoğlu, "Ama devletin sorumlu makamlarında olanların sadece üzüntü duymaları değil, görev ve sorumluluklarını da hatırlamaları milletimizin ortak isteğidir. Bu sorun birçok değişik alanda kapsamlı tedbirler alınmasını gerektiren vahim bir hale gelmiştir. Fiziki önlemler kapsamında; görev süresi dolan uzman çavuşların uygun şartlarla okullarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesine yönelik TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcümüz tarafından verilen yasa teklifinin önemi, son dönemde yaşanan silahlı saldırılarda bir kez daha ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

"Sınırlı kaynakları uçak gemisine ayırmak askeri değil, siyasi bir tercihtir"

Bağcıoğlu, Türkiye açısından savunma önceliklerinin yeniden tanımlanmasının zorunlu olduğunu, milli güvenliği siyaset üstü gördüklerini vurguladı. İnsansız sistemlerin savaş alanındaki rolünün, maliyet ve etkinlik dengesi üzerinden köklü bir değişime işaret ettiğini aktaran Bağcıoğlu, "Gelişen füze kabiliyetleri, uçak gemisi harekatını kısıtlamakta, bazı durumlarda uçak gemileri harekat alanından eskisinden daha da uzaklaşmak zorunda kalmaktadır. Bunu en son İran savaşında gördük. Türkiye için yapılması gereken, devam eden 3 bin 500 savunma projesinin önceliklendirilmesi ve kısıtlı kaynaklarımızın milli güvenliğimiz açısından acil ve kritik projelere tahsis edilmesidir. Bu kadar acil ihtiyaç varken, sınırlı kaynakları doğrudan harekata katkısı sınırlı bir uçak gemisine ayırmak askeri değil siyasi bir tercihtir. Öncelik sahaya hızlı etki edecek projelere verilmelidir. Bu nedenle uçak gemisi ve benzeri projeler, ekonomik şartların da uygun olacağı bir döneme ertelenmelidir" dedi.

"Büyük ihtimalle, S-400 hatalı muhakeme doğrultusunda siyasi tercihle envantere dahil edilmiştir"

Tehditlerin artık sadece cephelerde veya harekat alanlarında silahla değil, algı faaliyetleri ile ekonomide, tarımda, eğitimde, siber ortamda ve yaşamın her alanında toplumun azim ve iradesini etkileyecek şekilde ortaya çıktığına işaret eden Yankı Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Milli Güvenliğimizin temeli; teknolojik egemenlik, askeri caydırıcılık, bilgi üstünlüğü, etkin kriz yönetiminin yanı sıra kriz anlarında dirençli bir toplumsal yapıdır. Adaletli, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayanan, hak ve özgürlüklerin korunduğu uygulamalar ve kimsenin ötekileştirilmediği birleştirici politikalarla toplumsal dirençlilik güçlendirilmelidir. Aksi takdirde buna sahip olmayan devletlerin nelerle karşılaştığını çok yakın geçmişte gördük. Bölgemizdeki çatışmalardan alınan en önemli ders; 'etkin muharip hava gücü' ile 'füze ve hava savunmasıdır.' Hava üstünlüğünü sağlayan taraf, savaşın temposunu ve sonucunu belirlemektedir. TSK'nın, modern harp silah ve araçları ile de zaman kaybı olmadan donatılması zorunludur. Çevremizdeki devletler bir plan dahilinde muharip hava güçlerinin kabiliyetlerini artırmaya devam etmektedir. Son 23 yılda TSK envanterine sadece 30 civarı savaş uçağı katılırken son 14 yılda hiç katılım olmamışken bölge ülkeleri yeni nesil uçaklar alarak hava üstünlüğü konusunda ciddi stratejik riskler yaratmıştır. S-400 tedariki büyük bir hatadır ve çok büyük ihtimalle harekat ihtiyaç makamlarının görüşü dikkate alınmadan hatalı muhakeme doğrultusunda siyasi tercihle envantere dahil edilmiştir."

"Çelik Kubbe projesi, hayata geçirilmeli"

Çevremizdeki devletler onlarca yıl önce Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemleri projelerini hayata geçirirken, Çelik Kubbe projesine ancak 2024'te başlanabilmiştir. Balistik füzelerin müttefik unsurlar tarafından vurulması, hava savunma kapasitesinde dışa bağımlılığın halen kritik bir risk alanı olduğunu göstermektedir. S-400'e tahsis edilen kaynaklar yıllar önce milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine tahsis edilseydi mevcut durumda S-400'den çok daha güvenilir ve geliştirmeye açık milli sistemlerimiz olabilirdi. Çelik Kubbe projesi, yönlendirilmiş enerji teknolojilerini de kapsayacak şekilde bütün bileşenleriyle süratle hayata geçirilmelidir. Kritik tesislerin hava savunması ve kuvvet koruma tedbirleri güçlendirilmelidir."

"Geri bölge emniyetinin sağlanmasına azami gayret gösterilmelidir"

Yankı Bağcıoğlu, izinsiz geçişleri engelleyecek şekilde deniz ve kara hudutlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine işaret ederek, İHA'lar, gözetleme ve tespit sensör sistemleri, fiziksel engellerle bütünleşik sınır koruma sistemlerinin etkinliğinin artırılması, bu tedbirlerin gözden geçirilmesi, hudut birliklerinin, sınır güvenliği konusunda eğitimli, donanımlı ve uzmanlaşmış personelden oluşmasının sağlanması önerilerinde bulundu. Kriz, çatışma ve savaş döneminde, geri bölge emniyetinin sağlanmasına azami gayret gösterilmesi, stratejik ve kritik tesisler ile yüksek önemdeki kişilerin, barış zamanından itibaren korunmasının önemine işaret eden Bağcıoğlu, sabotaj, suikast ve iç karışıklık gibi eylemlere karşı emniyeti tesis edecek, koordineli çalışan istihbarat ve güvenlik sistemi oluşturulması gerektiğini de söyledi.

"Sosyal medya paylaşımları farkında olmadan operasyonel bilgi sızdırabilir"

Bilişim sistemleri, cep telefonları ve dijital ağlar üzerinden sürekli veri toplanabildiğini, elektronik sistemlerin, konum, hareket ve davranış kalıpları üzerinden istihbarat üretimine açık olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medya paylaşımları farkında olmadan operasyonel bilgi sızdırabilir. Sahadan gelen askeri veriler kadar; açık kaynak istihbaratı, algı yönetimi ve küresel kamuoyu tepkisi de eş zamanlı izlenmektedir. Sosyal medya yalnızca iletişim değil, aynı zamanda bir etki ve karar destek alanıdır. Kontrolsüz paylaşımlar doğrudan milli güvenlik riski üretir. Bu nedenle kurumsal ve bireysel düzeyde disiplinli kullanım sağlanmalıdır. Siber Kapasite, günümüzün en büyük tehdidi. Kritik altyapılar için entegre ve proaktif siber savunma mimarisi kurulmalı ve etkin olarak işletilmelidir."

"Milli Savunma Bakanlığı içerisinde 'askeri yapay zeka teşkilatı' kurulmalı"

Siber güvenlik, milli güvenlik politikalarının kritik bir unsuru olarak stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalı hem devlet kurumlarımızı hem de vatandaşlarımızın kişisel verilerini siber tehditlere karşı savunacak bir düzenleme ortaya konulmalıdır. Yapay zeka destekli karar sistemleri, güvenlik ve askeri hareket bağlamında dışında kalacak bir durum değil. Kritik karar süreçlerini hızlandıracak ve mevcut komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olacak şekilde tercihen milli yapay zeka altyapısı geliştirilmeli ve Milli Savunma Bakanlığı içerisinde 'askeri yapay zeka teşkilatı' kurulmalıdır."

"Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerin dünyanın her yerinde anlık izlenmesi kritik hale gelmiştir"

Deniz ticareti güvenliği konusuna, ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimlerini örnek göstererek değinen Bağcıoğlu, "Savaş, ticari gemilerin ve deniz hatlarının küresel ölçekte risk altında olduğunu göstermiştir. Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerin dünyanın her yerinde anlık izlenmesi ve tehditlere karşı zamanında uyarılması kritik hale gelmiştir. Türk deniz ticaret filosu için küresel izleme, erken uyarı ve koordinasyon sağlayacak kurumsal yapı güçlendirilmelidir" diye konuştu.