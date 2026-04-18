Ahmet Çakar\'dan çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masör sahada olsa kaybetmezlerdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybını değerlendirdi. Puan kaybının kabul edilemez bir şekilde yaşandığını ifade eden Ahmet Çakar, ''İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. 

"ARTIK 'YAPI' FALAN DEMESİNLER"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin eksik rakipleri karşısında puan kaybetmesine dikkat çekerek, ''Dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya 'futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız' desinler. Bunun açıklaması olamaz. Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, eksik takıma karşı galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez.'' dedi.

''ÇAYCI VE MASÖR SAHAYA ÇIKSA PUAN KAYBETMEZLERDİ''

İddialı bir yorumda bulunan Ahmet Çakar, ''İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi.'' sözlerini sarf etti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:14:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.