CHP'den Usulsüz Öğretmen Alımına Tepki

(ANKARA)-CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun," KPSS'den 75 alan öğretmenlerimiz alınmazken, AKP İlçe Başkanının kardeşinin eşi diploma denkliği olmadığı halde ve KPSS puanı 45 olmasına karşın ücretli öğretmen olarak işe alınmış. Haksızlığa uğrayan öğretmenlerimizden birinin açtığı dava sonucunda Fatsa İlçe Eğitim Müdürlüğüne soruşturma başlatılmış ve alımlarda tespit edilen usulsüzlük sebebiyle işe alınan öğretmenlerin yüzde 90'ının işine son verilmiş." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen alımlarında yaptığı usulsüzlüğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yıl yaptığı öğretmen alımlarının AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek'in hazırladığı listeye göre yapıldığını belirten Torun, "KPSS'den 75 alan öğretmenlerimiz alınmazken, AKP İlçe Başkanının kardeşinin eşi diploma denkliği olmadığı halde ve KPSS puanı 45 olmasına karşın ücretli öğretmen olarak işe alınmış. Haksızlığa uğrayan öğretmenlerimizden birinin açtığı dava sonucunda Fatsa İlçe Eğitim Müdürlüğüne soruşturma başlatılmış ve alımlarda tespit edilen usulsüzlük sebebiyle işe alınan öğretmenlerin yüzde 90'ının işine son verilmiş. Kamuoyunun yaşananları duymaması için çok uğraşılmış ancak namuslu ve cesur öğretmenlerimiz olan biteni bizlere ulaştırdılar. Diploma üzerinden günlerdir ülkeyi kasıp kavuran, halk iradesine el koyan AKP'nin gerçek yüzü budur. Devlet bürokrasisi içerisinde çöreklenmiş AKP militanları her fırsatta hak yemeye, eş-dost-akraba kayırmaya devam etmektedirler. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne adet yerini bulsun diye başlatılan soruşturma sonuçsuz kalmış ve kimseye herhangi bir ceza verilmemiş." dedi.

Konuya ilişkin bir soru önergesi vererek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürecin izah edilmesini talep edeceğini söyleyen Torun "Büyük ihtimalle önergeye cevap vermeyecekler veya sorduklarımızın açıklayamayacakları bilgiler olduğuna dair bir cevap vererek konuyu yine kapatmaya çalışacaklar. Hiç fark etmez! Halkımız 19 Mart itibariyle iktidara hiç kapanmayacak bir soruşturma açmıştır ve bu ülkede hak yiyenlere artık huzur yoktur. 19 Mart başarısız darbe girişiminin ardından tüm Türkiye'nin katılımıyla bir direniş başladı. Saray İktidarı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıl önce aldığı diplomayı emrindeki yargı sopasıyla iptal ettirdi ve İmamoğlu mesnetsiz suçlamalarla tutuklandı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte adalet, demokrasi ve liyakat bir kere daha tutuklandı. Aynı süreçte Ordu'nun Fatsa İlçesinde yaşanan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler basına yansımadı çünkü yine onlarca öğretmenimize uygulanan haksızlık sümen altı edilmeye çalışıldı. İktidar diploma yalanlarını, usulsüzlük ve yolsuzluk suçlamalarını kendi işlediği suçlardan örnek alarak uydurmakta, bir sonraki seçimlerin galibi olacak olan Partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza saldırmaktadır. Türkiye'de hak yemeyi kurumsallaştıran AKP ve Saray Hükümeti halkımızın çelik iradesine daha fazla direnemeyecektir." ifadesini kullandı.