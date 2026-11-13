CHP Dış Politika Kurulu, İncirlik'te saldırı uçağı kalkmaması politikasını izleyecek - Son Dakika
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CHP Dış Politika Kurulu, İncirlik'te saldırı uçağı kalkmaması politikasını izleyecek

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CHP Dış Politika Kurulu, İncirlik\'te saldırı uçağı kalkmaması politikasını izleyecek
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CHP Dış Politika Kurulu, İran'a dönük saldırılarda İncirlik Üssü'nden saldırı uçağı kalkmaması politikasının özenle takip edilmesi talebinde bulundu. Kurul, Kıbrıs'ta barış anlaşması imzalanması ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için çağrıda bulundu.

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, İran'a yönelik saldırılarda İncirlik Üssü'nün kullanılmasına izin verilmemesi politikasının titizlikle izlenmesini istedi. Kurul, Kıbrıs'ta barış anlaşması imzalanması ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulundu.

CHP Dış Politika Kurulu'nun 13 Kasım 2026 tarihli toplantısının ardından yayımlanan "Güncel Değerlendirmeler" metninde, Ukrayna-Rusya savaşı, İran'a yönelik yeniden savaş riski, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Yemen'deki çatışmalar ve Kıbrıs'a ilişkin görüşler paylaşıldı.

Abu Dabi'de ABD aracılığıyla yürütülen Ukrayna-Rusya görüşmelerinde görüş farklılıklarının giderilemediği ve Avrupa Birliği'nin (AB) görüşmelere katılımına izin verilmediği belirtilen açıklamada, AB'nin savaşın sürmesinden siyasi kazanç beklediği ve çatışmaların genişletilmesi yönünde Ukrayna'yı desteklediği savunuldu. Bu kapsamda "KOALICJA 26.2" tatbikatına da işaret edildi.

Çatışmaların Karadeniz'i içine alacak şekilde genişlemesinin önlenmesi ve Ukraynalıların daha fazla can kaybı yaşamasının durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bir veya daha fazla ittifak üyesi tarafından NATO ittifakının Ukrayna'yı içine alarak genişlemesinin hiçbir zaman olası görülmediğinin resmen açıklanması yararlı görülmektedir."

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN HİÇBİR SALDIRI UÇAĞININ KALKMASINA İZİN VERİLMEMESİ"

İran'a ilişkin aracılar üzerinden sürdürülen görüşmelerin kalıcı ateşkes ve uzlaşı açısından henüz sonuç vermediği belirtilen açıklamada, İran'ın kendisine yönelik bir saldırı halinde saldırı uçaklarının kalktığı tüm üsleri balistik füzelerle hedef alacağını açıkladığı aktarıldı.

Savaşın başından itibaren askeri hedeflerle uyumlu bir siyasi amacının bulunmadığı savunulan açıklamada, "İran savaşına yol açanların sorunu bitirmek sorumluluğunu da üstlenmesi gereklidir" denildi.

Türkiye-İran ilişkileri ve İncirlik Üssü'ne ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu arada 500 yıllık iyi komşuluk ilişkisi içinde bulunulan İran'ın Türkiye'ye hasmane bir konuma girmemesi için İncirlik üssünden hiçbir saldırı uçağının kalkmasına izin verilmemesi yolundaki politikanın büyük bir titizlikle takibi daha da önem kazanmıştır."

APEC ZİRVESİ İÇİN YALTA KONFERANSI BENZETMESİ

Açıklamada, Çin'in Shenzhen kentinde 18-19 Kasım'da yapılacağı belirtilen APEC Zirvesi kapsamında beklenen üçlü liderler zirvesinin gündeminde, Ukrayna-Rusya ve ABD-İran savaşlarının sonlandırılması ile ekonomik konuların yer almasının beklendiği kaydedildi. Uzlaşı sağlanması halinde nükleer silahlanmanın azaltılmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Zirvenin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda yapılan Yalta Konferansı'na benzer gelişmelere yol açabileceği değerlendirilerek, sürecin yakından izlenmesi istendi.

YEMEN İÇİN DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Suudi Arabistan'ın 13 Temmuz 2026'da Kuzey Yemen'deki Husilere yönelik, kurulun "hatalı saldırı" olarak nitelendirdiği saldırısının ardından başlayan çatışmaların azalan yoğunlukta sürdüğü belirtilen açıklamada, tarafların diplomatik temaslarda mali pazarlıklar üzerinden uzlaşı aradığı değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in Yemen konusunda Suudi Arabistan'a destek verdiği, İran'ın ise Husileri destekleyebileceğine işaret ettiği aktarıldı. İran'ın, talep edilmesi halinde Suudi Arabistan ile Kuzey Yemen arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini ifade ettiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sorunun diplomatik araçlarla çözümünün tek çare olduğu tüm taraflarca anlaşılmakta oluşu memnuniyetle karşılanmalıdır."

KIBRIS'TA BARIŞ ANLAŞMASI VE TAZMİNAT TALEBİ

Kıbrıs'ta izlenecek yolun, ABD ve AB'nin dışında tutulduğu bir süreçte, kuzey ve güneydeki iki ayrı devletin ilişkilerini normalleştirmesine dayanması gerektiği savunuldu.

Mevcut ateşkes sürecinden bir barış anlaşmasına geçilmesinin zamanının geldiği belirtilen açıklamada, güneydeki yönetimin darbelerle başlayan süreçte yol açtığı tahribatın sorumluluğunu üstlenmesi ve kuzeye, ayrıca Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Genel Sekretere verdiği, müzakereleri kolaylaştıracak arabuluculuk zemini bulunup bulunmadığını araştırma görevinin "kozmetik bir egzersiz" olarak sürmemesi gerektiği savunuldu. Açıklamada, tarafların "iki olgun devlet gibi ilişkilerini kalıcı olarak düzenlemesini" hedefleyen bir yaklaşım benimsenmesi istendi.

Kaynak: ANKA
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