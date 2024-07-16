Chp, Elektrik Şirketlerinin Özelleştirilmesiyle Ortaya Çıkan Sorunların Araştırılmasını İstedi - Son Dakika
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Chp, Elektrik Şirketlerinin Özelleştirilmesiyle Ortaya Çıkan Sorunların Araştırılmasını İstedi

Chp, Elektrik Şirketlerinin Özelleştirilmesiyle Ortaya Çıkan Sorunların Araştırılmasını İstedi

CHP, "elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sorunların" araştırılması için TBMM Genel Kurulu'na önerge verdi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Kimin, hangi kurumun ihmali varsa bu konuda sonuna kadar gidilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu can kayıplarına sebep nedir? Sebepleri ortadan kaldıramazsak sonuçları konuşmaya devam ederiz" dedi.

16.07.2024 21:19
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(TBMM) - CHP, "elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sorunların" araştırılması için TBMM Genel Kurulu'na önerge verdi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Kimin, hangi kurumun ihmali varsa bu konuda sonuna kadar gidilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu can kayıplarına sebep nedir? Sebepleri ortadan kaldıramazsak sonuçları konuşmaya devam ederiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Gülizar Biçer Karaca tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP "Elektrik dağıtım sisteminin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sorunların araştırılması" için önerge verdi.

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını yitirmesine ilişkin verilen grup önerisi üzerine CHP Grubu adına  İzmir Milletvekili Ednan Arslan şunları söyledi:

"CHP olarak kimin, hangi kurumun ihmali varsa bu konuda sonuna kadar gidilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu can kayıplarına sebep nedir? Sebepleri ortadan kaldıramazsak sonuçları konuşmaya devam ederiz. İYİ Parti önergesi üzerine konuşan AKP milletvekili, 'Bu elektrik şirketleri küçümsenemeyecek yatırımlar yaptı' diyor. Güzellemeler yapıyorsunuz bu şirketlere, siz bu şirketlerin ortağı mısınız? Neden savunuyorsunuz?

Özelleştirme yaparken 'elektrik ucuzlayacak, kalite artacak' dediniz, bunların hiçbiri yok. Bu tedarik şirketlerinin yapmadığı bakımlar yüzünden ormanlar yanıyor. Raporlara 'elektrik arkından çıktı' diye yazamıyorsunuz. Niye bu şirketleri koruyorsunuz, faili meçhul diye yazıyorsunuz orman yangınlarını."

Saadet Partisi Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, "Problem ve şirketler son safhaya ulaştı, bununla ilgili bir araştırma yapılması önemli. Hizmet ulaşımında da ciddi sorunlar var. Dağıtım şirketlerine ait hatların yenilenmesi lazım" dedi.

"İhmal değil vatandaşlarımıza karşı işlenmiş bir suçtur"

İYİ Parti grubu adına İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da şunları söyledi:

"Sorumluluk zinciri ihmali ile karşı karşıyayız. Bir yanda asli görevlerini yerine getirmeyen dağıtım şirketleri, diğer yandan yükümlü Bakanlık ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bulunuyor. Bu kurumlar nerede? Bu durum sadece bir ihmal değil vatandaşlarımıza karşı işlenmiş bir suçtur. İYİ Parti de bugün aynı konuda araştırma önergesi verdi. Bu önergeler sadece bir inceleme talebi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam hakkının korunması için birer çağrıdır. Bu araştırma önergelerinin birleştirilerek kabulü vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına atılacak önemli bir adım olacaktır.

"Elektrik piyasasında rant döngüsü paylaşılmış"

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise, "Altı yıldır şikayet edilen yerel basında geniş yer bulmuş bir noktada iki insanımızı kaybettik ve bugün bu insanlarımızın ailelerine baş sağlığı dilemek zorunda kalıyoruz. Özge Ceren Deniz ve İnanç Oktemay'ın ailelerine baş sağlığı diliyoruz.  Şimdi her şehirde iki yakada farklı elektrik şirketi vardır. Bu özelleştirilen elektrik piyasasında rant döngüsü var. Rant da paylaşılmış oluyor tam bir AKP yöntemi. Elektrik dağıtım şirketleri işçi güvenliği açısından berbat haldeler. DEDAŞ'ın (Dicle Elektirk Dağıtım A. Ş.) kaç tane işçinin katili olduğunu konuştuk burada" diye konuştu.

CHP'nin önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

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