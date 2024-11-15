CHP, Esenyurt\'ta \'Demokrasi Nöbeti\'ni Sürdürüyor

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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Volkan Demir, bugünkü nöbette yaptığı konuşmada, "17'inci günün sonunda il örgütümüzün, ilçe örgütümüzün burada yaptığı Esenyurt nöbeti, genel merkezimizin duruşu ve halkımızın da desteğiyle belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle görevlerine başladılar. Birlikte içeri girdik. Grup odasında çalışmaya başladılar. Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar. Şu an toplantı halindeler. Bizim için evet belediye meclis üyelerimizin içeri girmesi çok önemli bir şeydir. Esenyurt halkı için çok önemli bir şeydir. Ama belediye başkanımız görevinde değil. Dolayısıyla biz Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan nöbete bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı.

"28 meclis üyesi arkadaşımızı, grup odalarına birlikte uğurladık"

Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"28 meclis üyesi arkadaşımızı, grup odalarına birlikte uğurladık. 17 gündür burada nihai hedeflerimizden birisi olan meclis üyelerimizin grup odasında görevlerini icra etmesi üzerineydi. Tabii ki ilk nihai hedefimiz değerli belediye başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in bir an önce görevine dönüp Esenyurtlu'yla buluşması, Esenyurt'la kucaklaşması ve görevini devam ettirmesidir. İkinci nihai hedefimiz olan meclis üyelerimizin görevini halkın onlara vermiş olduğu yetki ile beraber denetleme yetkisini yerine getirmeleri için belediyede görev alanlarına, grup odalarına götürdük. Şu an çalışmalarına başladılar toplantı halindeler."

"Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de şöyle konuştu:

"17'inci günde bugün itibarıyla meclis üyelerimiz görevlerine başladılar"

"Bildiğiniz gibi kayyum sürecinde Esenyurt'ta 17'inci günündeyiz. 17'inci günün sonunda il örgütümüzün, ilçe örgütümüzün burada yaptığı Esenyurt nöbeti, genel merkezimizin duruşu ve halkımızın da desteğiyle belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle görevlerine başladılar. Birlikte içeri girdik. Grup odasında çalışmaya başladılar. Öncelikle işleri 17 gündür Esenyurt'ta neler aksıyor? Neler yapılamıyor onları tespit etmeye çalışıyorlar. Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar. Bu konuşmayı yaptık. Şu an toplantı halindeler. Ama süreç bitmiş değil. Süreç seçenlerin ve seçilenlerin hakkının teslim edilmesi süreci. Dolayısıyla Esenyurt halkı bir belediye başkanı seçmiştir. O da Prof. Dr. Ahmet Özer'dir. Prof. Dr. Ahmet Özer'in suçsuz olduğunu ve yakın zamanda görevine başlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle de süreci ilk gün olduğu gibi Belediye Başkanımız göreve başlayana kadar hep birlikte takip ediyoruz. ve hep birlikte burada olmaya devam ediyoruz."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Bundan sonra ne olacak?, Meclis üyeleri hergün içeri girebilecek mi" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz"

"Meclis üyeleri bugünlük alınmadı. Belediyeye meclis kartlarını göstermek suretiyle her gün mesailerine gidecekler. Görevlerini, halkın onlara verdiği görevi yapacaklar. İlk günden beri isteğimiz buydu zaten bizim. Bundan sonraki süreçle ilgili de öğleden sonra il başkanlığımız bir açıklama yapacak. Ama süreç devam ediyor. Bizim için evet belediye meclis üyelerimizin içeri girmesi çok önemli bir şeydir. Esenyurt halkı için çok önemli bir şeydir. Ama belediye başkanımız görevinde değil. Dolayısıyla biz Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz."