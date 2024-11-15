CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'liler, 'Demokrasi Nöbeti'ni 17 gündür sürdürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, meclis üyelerinin göreve başladığını belirterek kayyum uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

15.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Volkan Demir, bugünkü nöbette yaptığı konuşmada, "17'inci günün sonunda il örgütümüzün, ilçe örgütümüzün burada yaptığı Esenyurt nöbeti, genel merkezimizin duruşu ve halkımızın da desteğiyle belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle görevlerine başladılar. Birlikte içeri girdik. Grup odasında çalışmaya başladılar. Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar. Şu an toplantı halindeler. Bizim için evet belediye meclis üyelerimizin içeri girmesi çok önemli bir şeydir. Esenyurt halkı için çok önemli bir şeydir. Ama belediye başkanımız görevinde değil. Dolayısıyla biz Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan nöbete bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent  ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı.

"28 meclis üyesi arkadaşımızı, grup odalarına birlikte uğurladık"

Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"28 meclis üyesi arkadaşımızı, grup odalarına birlikte uğurladık. 17 gündür burada nihai hedeflerimizden birisi olan meclis üyelerimizin grup odasında görevlerini icra etmesi üzerineydi. Tabii ki ilk nihai hedefimiz değerli belediye başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in bir an önce görevine dönüp Esenyurtlu'yla buluşması, Esenyurt'la kucaklaşması ve görevini devam ettirmesidir. İkinci nihai hedefimiz olan meclis üyelerimizin görevini halkın onlara vermiş olduğu yetki ile beraber denetleme yetkisini yerine getirmeleri için belediyede görev alanlarına, grup odalarına götürdük. Şu an çalışmalarına başladılar toplantı halindeler."

"Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de şöyle konuştu:

"17'inci günde bugün itibarıyla meclis üyelerimiz görevlerine başladılar"

"Bildiğiniz gibi kayyum sürecinde Esenyurt'ta 17'inci günündeyiz. 17'inci günün sonunda il örgütümüzün, ilçe örgütümüzün burada yaptığı Esenyurt nöbeti, genel merkezimizin duruşu ve halkımızın da desteğiyle belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle görevlerine başladılar. Birlikte içeri girdik. Grup odasında çalışmaya başladılar. Öncelikle işleri 17 gündür Esenyurt'ta neler aksıyor? Neler yapılamıyor onları tespit etmeye çalışıyorlar. Gece gündüz, 17 günlük açığı kapatacaklar. Bu konuşmayı yaptık. Şu an toplantı halindeler. Ama süreç bitmiş değil. Süreç seçenlerin ve seçilenlerin hakkının teslim edilmesi süreci. Dolayısıyla Esenyurt halkı bir belediye başkanı seçmiştir. O da Prof. Dr. Ahmet Özer'dir. Prof. Dr. Ahmet Özer'in suçsuz olduğunu ve yakın zamanda görevine başlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle de süreci ilk gün olduğu gibi Belediye Başkanımız göreve başlayana kadar hep birlikte takip ediyoruz. ve hep birlikte burada olmaya devam ediyoruz."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Bundan sonra ne olacak?, Meclis üyeleri hergün içeri girebilecek mi" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz"

"Meclis üyeleri bugünlük alınmadı. Belediyeye meclis kartlarını göstermek suretiyle her gün mesailerine gidecekler. Görevlerini, halkın onlara verdiği görevi yapacaklar. İlk günden beri isteğimiz buydu zaten bizim. Bundan sonraki süreçle ilgili de öğleden sonra il başkanlığımız bir açıklama yapacak. Ama süreç devam ediyor. Bizim için evet belediye meclis üyelerimizin içeri girmesi çok önemli bir şeydir. Esenyurt halkı için çok önemli bir şeydir. Ama belediye başkanımız görevinde değil. Dolayısıyla biz Türkiye'nin demokratikleşme yolunda bu kayyum sürecine son verilmesini talep ediyoruz."

CHP, Esenyurt\'ta \'Demokrasi Nöbeti\'ni Sürdürüyor
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Volkan Demir, Ahmet Özer, Demokrasi, Esenyurt, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:49:56. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.