CHP'li Açar: Yalım'ın iddiaları iftira

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesinde Gaziantep delegelerine ilişkin yer alan iddiaları "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, "Bizler açık ve net konuşuyoruz; resmi kayıtlar incelensin, SGK dökümleri araştırılsın, telefon kayıtlarına bakılsın. İddia sahiplerinin söyledikleriyle gerçeklerin örtüşmediği ortaya çıkacaktır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın dört kurultay delegesi ile ilgili ek ifadesinde öne sürdüğü iddialara yanıt verdi. Dönemin CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile kurultay delegeleri Cennet Şervan ve Zehra Eltan'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Açar, şunları kaydetti:

"Gaziantep delegeleri üzerinden partimizi ve insanlarımızı hedef alan ağır ithamlar ortaya atılmıştır. Ancak burada söylenenlerin tamamı araştırıldığında gerçeklerin çok farklı olduğu açık şekilde görülecektir. Bizler açık ve net konuşuyoruz; resmi kayıtlar incelensin, SGK dökümleri araştırılsın, telefon kayıtlarına bakılsın. İddia sahiplerinin söyledikleriyle gerçeklerin örtüşmediği ortaya çıkacaktır."

Yalım'ın ifadelerinde "Cennet Şervan, Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün ve Zehra Eltan'ın çocuklarının belediyelerde işe alınması karşılığında kurultayda Özgür Özel'e destek vereceklerini" söylediğinin öne sürüldüğünü belirten Açar, bu iddiaların "iftiradan ibaret" olduğunu dile getirdi.

Açar, "İnsanların ailelerini, çocuklarını ve özel hayatlarını bu kadar rahat şekilde siyasi tartışmaların içine çekmek kabul edilebilir değildir" dedi. Cennet Şervan'ın ne çocukları ne de birinci ve ikinci derece yakınlarının herhangi bir belediyede çalıştığını belirten Açar, şunları söyledi:

"CENNET ŞERVAN'IN AİLESİNDEN BELEDİYEDE ÇALIŞAN YOK"

"Cennet Şervan'ın çocukları herhangi bir kamu kurumunda çalışmamaktadır. Kendi iş yerlerinde faaliyet göstermekte ve hatta onlarca kişiye istihdam sağlamaktadırlar. Yakın çevresinde belediyede çalışan tek bir kişi dahi yoktur. Bu durum resmi kayıtlarla da ortaya çıkacaktır. İnsanların onurunu yok sayarak, hiçbir araştırma yapmadan bu şekilde suçlamalarda bulunmak doğru değildir."

"ZEHRA ELTAN'IN ÇOCUĞU O DÖNEM 5 YAŞINDAYDI"

Zehra Eltan'a ilişkin iddiaları "mantık dışı" olarak niteleyen Açar, "Zehra Eltan'ın o dönem yalnızca 5 yaşında bir çocuğu vardı. Bugün ise çocuğu 7 yaşında. Buna rağmen çocuklarının işe alındığı yönünde iddia ortaya atılıyor. Ne kendisinin ne de yakınlarının herhangi bir belediyede çalıştığına dair bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

"ELİF BERFİN AKSU'NUN ÇOCUĞU BULUNMUYOR"

İddialarda adı geçen dönemin kurultay delegesi Elif Berfin Aksu ile ilgili de açıklama yapan Açar, Aksu'nun yaklaşık bir yıl önce parti üyeliğini sonlandırdığının görüldüğünü söyledi. Açar, "Kendisinin herhangi bir çocuğunun olmadığı da yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Şu an hangi partidedir, nerededir, bizim bilgimiz dahilinde değildir" ifadelerini kullandı.

"FATMA MÜGE DÜŞÜN KURULTAYDA OY BİLE KULLANMADI"

Eski CHP Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Müge Düşün ile ilgili iddialara da değinen Açar, kurultay tutanaklarının açık olduğunu belirtti. "Fatma Müge Düşün o kurultayda oy kullanmamıştır. Tutanaklarda bu açıkça vardır. Ayrıca o tarihte yurt dışında olduğu da resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır" diyen Açar, Düşün'ün kısa süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan tarafından AK Parti rozeti takılarak partiye katıldığını hatırlattı.

"KURULTAYDA KILIÇDAROĞLU'NA İMZA VERDİK"

Kurultay sürecine ilişkin de konuşan Açar, delegelerin Özgür Özel için değil, tam aksine Kemal Kılıçdaroğlu için imza verdiğini ve oy kullandığını söyledi. Açar, "Basın toplantısından önce delegelerimize sordum. Her ikisi de 'Hayır, biz Özgür Özel için imza vermedik. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu için imza attık ve oyumuzu da ona kullandık' dedi. Bu kadar açık gerçekler ortadayken hala farklı bir algı oluşturulmaya çalışılması kamu vicdanını da rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

19 Mart'tan bu yana CHP'ye yönelik organize bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Açar, bazı açıklamaların sosyal medya ve basın üzerinden partiyi hedef aldığını belirtti.

Açar, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"İNSANLARIN ONURU ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi bu tür iftiralar karşısında geri adım atmayacaktır. Gerçekleri açık yüreklilikle söylemeye devam edeceğiz. İnsanların aileleri, çocukları, onurları vardır. Yalan ve iftiralarla insanları hedef göstermek kabul edilemez. İnsanların geleceğiyle, itibarıyla oynanıyor. Bir siyasi tartışma uğruna ailelerin hedef haline getirilmesi vicdana da insanlığa da sığmaz. Allah'tan korkun, kul hakkı vardır. Yarın herkes yaptığının hesabını verir. Bu kadar yalan, bu kadar iftira olmaz. Yazıktır, günahtır."