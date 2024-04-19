CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: OYAK nema oranı gerçek enflasyon rakamlarına göre belirlenmeli

(ANKARA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2024 OYAK Genel Kurulunda açıklanacak nema oranının gerçek enflasyon rakamlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, OYAK'ın üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere 1961 yılında kurulan tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu olduğunu belirtti. OYAK'ın TSK mensubu subay, astsubay, uzman/sözleşmeli personel ile sivil memurlar için bir emeklilik güvencesi olduğuna işaret eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:
"2024 yılı OYAK Genel Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak Genel Kurul kararı ile belirlenecek nema oranı, sayısı 500 bini geçen OYAK üyelerinin (görevde ya da emekli askeri personel) yatırımlarını ve geleceklerini birinci derecede ilgilendirmektedir.
OYAK son 20 yıllık dönemde enflasyonun yaklaşık iki katı oranında nema açıklamıştır. Bu sene açıklanacak 2023 yılı nema oranının TÜİK tarafından açıklanan sözde enflasyon oranı esas alınarak açıklanması büyük bir yanılgı olacaktır. Nitekim geçen sene açıklanan nema oranı da beklentilerin ve piyasa şartlarının altında gerçekleşmiş, OYAK üyelerinin kaybına neden olunmuştur. 2024 yılı OYAK Genel Kurulunda açıklanacak nema oranının gerçek enflasyon rakamları gözetilerek olması gereklidir."
Ayrıca OYAK yönetim organlarında, 205 sayılı Kanun gereğince belirlenen üyelerin "temsilde adalet ilkesi" ve "liyakat" ilkelerine uygun olarak tüm statülerin temsiline olanak sağlayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Bağcıoğlu, "Diğer yandan OYAK yönetim kademelerince alınan tüm kararların tüm üyeleri ve kamuoyu ile şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla paylaşılması, alınan kararların belli çevrelere yarar sağlayacak şekilde değil, tüm üyelerin ortak iyiliği gözetilerek alınması gereklidir." ifadesini kullandı.
Bağcıoğlu, CHP olarak, "TSK personelinin çok zor görev şartlarında yapmış olduğu vazifeleri ile elde ettiği birikimlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, belirlenecek nema oranı ile yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesi, OYAK ve iştiraklerinin yönetimlerine seçilen kişilerin temsilde adalet ilkesine uygun olarak, her türlü siyasi düşünceden uzak olarak, liyakat ve ehliyete uygun olarak belirlenmesi, OYAK yatırımlarının tüm üyelerin iyiliğine olacak şekilde her türlü siyasi kaygıdan uzak olarak yapılması" konularını yakından takip ettiklerini belirtti.
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