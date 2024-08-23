CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK\'ye çelenk sunma geleneği için yönetmelik değişikliği talep etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan yönetmeliğin başkent dışındaki illerde yapılan törenlerde Atatürk anıtlarına TSK çelengi sunulamamasına yol açtığını belirterek "Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarımızdan bu konuyu koordine ederek TSK'nin milli bayramlarda ve önemli günlerde çelenk sunabilmesine imkan sağlayacak daha net ve açık, devletimize ve milletimize yakışan bir yönetmelik değişikliği yapmalarını bekliyoruz" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çelenk sunma geleneğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yıllardır süregelen bir gelenek olarak milli bayram ve önemli günlerde Atatürk anıtlarına mülki amir, TSK'yi temsilen garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk sunulmaktaydı. Ancak 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan ve tutarsızlık içeren kanun ve yönetmelik değişikliklerinden biri, bu geleneği sekteye uğratmıştır. 5899 sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'ne 7 Kasım 2016 tarihinde ek madde eklenmiştir. Bu ek maddeyle yerleşim yerinde garnizon komutanının Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatının başındaki en üst rütbeli personelden rütbe ve kıdemce daha düşük olması durumunda, TSK çelengi sunulamayacağı belirtilmiştir.

"Bu durum kanun değişikliklerinin kişisel hesapların birer sonucu olduğunu bizlere göstermektedir"

Bu durum, başkent dışındaki illerde yapılan törenlerde TSK personelinin Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı personelinden kıdemsiz olduğu durumlarda, Atatürk anıtlarına TSK çelengi sunulamamasına yol açmaktadır. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığını temsil eden personelle o bölgede TSK'yi temsil eden personelin kıdem durumları arasında bir ilişki kurmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile TSK arasındaki organik ve tarihsel bağın koparılmasını hedefleyen 15 Temmuz sonrası kanun değişiklikleriyle de tezatlık oluşturmaktadır. Bu durum bahse konu bağın koparılmasına yönelik yapılan kanun değişikliklerinin de devletin ihtiyaçlarından ziyade kişisel hesapların birer sonucu olduğunu bizlere göstermektedir.

"Bakanlarımızdan TSK'nin milli bayramlarda çelenk sunabilmesine imkan sağlayacak bir yönetmelik değişikliği bekliyoruz"

Bu sorun devletin ilgili makamlarına aktarılmasına rağmen henüz çözülmemiştir. Mevcut uygulama devam ederse bazı yerleşim yerlerinde, örneğin 30 Ağustos günü Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde, garnizon komutanı TSK adına çelenk sunamayacaktır. Aziz Türk Milleti'ni gururlandıran, birlik ve beraberliğimize önemli katkıları olan bu özel günlerde böyle sorunlarla medyada yer alınması, gerek TSK ve gerekse İçişleri Bakanlığı açısından tasvip edilecek görüntüler oluşturmadığı gibi devlet içerisinde uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk ve en önemlisi güç mücadelesi olduğuna dair yanlış mesajlar vermektedir. Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarımızdan bu konuyu koordine ederek TSK'nin milli bayramlarda ve önemli günlerde çelenk sunabilmesine imkan sağlayacak daha net ve açık, devletimize ve milletimize yakışan bir yönetmelik değişikliği yapmalarını bekliyoruz."