CHP Genel Başkanı Özel, ABB\'nin "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta her siyasi görüşten Ankaralıdan, Mansur başkana ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz." dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, görevi boyunca hayata geçirdiği hizmet ve eserlere ilişkin yaptığı sunumun ardından konuşan Özel, Yavaş'ın Ankara'ya canla başla hizmet ettiğini ve vatandaşlara maddi, manevi destek olduğunu söyledi.

Özel, Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlara hizmet ettiğini ve bu nedenle başkentlilerin takdirini kazandığını belirtti.

Yavaş'a destek veren tüm Ankaralılara ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden Özel, şöyle devam etti:

"Ancak gördük ki çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor, asla 'yapamıyorum, edemiyorum' demiyor. Ankaralılara şunu söylüyor, 'Bu kadar engellemeyle bunları yaptık, bizim elimizi kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu verin' diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar."

"31 Mart'ta her siyasi görüşten destek bekliyoruz"

Seçime ilişkin yapılan anket çalışmalarında Yavaş için olumlu sonuçlar ortaya çıktığını belirten Özel, daha fazla hizmet sunulabilmesi için ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özel, "AK Partili, MHP'li olabilirsiniz ama bu dürüst ve çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart'ta her siyasi görüşten Ankaralıdan, Mansur başkana ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz. Bu desteği istiyoruz." diye konuştu.

Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmalarıyla da Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Özel, "O, 5 yıl boyunca koşarken bazen yanında koşan, bazen koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'ı, ekibini bütün Ankaralılara emanet ediyorum. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz hepinize." değerlendirmesinde bulundu.

"Keçiören halkı orada 30 yıldır çile çekiyor"

Mansur Yavaş da sunumu sırasında yaptığı konuşmada, 5 yıl içerisinde acil noktalarda 17 köprülü kavşak ile 12 bağlantı yolunu tamamladıklarını, Eskişehir Yolu'ndan Şaşmaz'a, Türk Kızılayı Caddesi'nden Samsun Yolu'na kadar yaptıkları kavşaklar sayesinde kazaların sayısının azaldığını ve ekonomiden tasarruf edildiğini aktardı.

Keçiören ilçesindeki Fatih Köprüsü'nü 4 şerit yapmak için hazırladıkları protokolün İçişleri Bakanlığında bekletildiğini öne süren Yavaş, "Keçiören halkı orada 30 yıldır çile çekiyor. Hep aynı şahıslar belediye başkanı ve bir türlü çare bulamadılar. O da bize düştü. Buradan söylüyorum, eğer bu protokolü imzalarsanız daha az maliyetle bu yolu yapacağız. Eğer protokolü imzalamazsanız tünel yol ile yerin altından geçireceğiz yine engel olamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Mamak metro ihalesi iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Esenboğa Havalimanı metrosunu yapmak istemesi üzerine ABB olarak Mamak (Dikimevi-Natoyolu) metro projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Yavaş, Mamak metrosuna yönelik hazırladıkları projelerin tamamlanması üzerine ihaleyi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de metronun kilometre başı maliyetinin 50 milyon avro civarında olduğunu dile getiren Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Merak edenler metro ihalesine kimler girmiş girip bakabilirler. Normalde 400-500 milyon avro kırımla alırlar dedik. Ne rakam gelse iyi, 780 milyon avro geldi. Biri de 1 milyon avro artırmış, 781 milyon avro oldu. Üç tane firma her gün bize gelip 'bir an evvel projeyi gösterin' derken onlar da teşekkür etmiş çekilmiş. Halkın parası bu kadar ucuz mu? Derhal iptal ettik. Gerçek rakam üzerinden inşallah daha fazla firmanın katılacağı şekilde yeniden ihaleye çıkacağız. Bunu özellikle Mamaklıların bilmesini istiyorum.

Şimdi ben havalimanı metrosunu istiyorum. Diyorum ki verin biz yapalım. Nasıl olsa parasını bizden alıyorsunuz. Çayyolu metrosunun parasını söke söke bizden aldılar. 100 milyon ödememiz gerekirken kanunu değiştirip bizden 5,5 milyarı aldılar. O zaman Çayyolu metrosunu biz yapmış olduk, parası bizden çıktı. Havalimanına metrosu olmayan tek başkent Ankara'dır."

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı programda, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin bazı genel başkan yardımcıları ve parti meclisi üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da yer aldı.