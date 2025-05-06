Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi - Son Dakika
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Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

06.05.2025 13:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in darp edilmesi olayıyla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız savunmasının akabinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan zanlının fiziki saldırısına uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

21 YIL ÖNCE KORKUNÇ BİR CİNAYET İŞLEDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

PARTİ YA DA ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORU İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istenmişti.

Özel\'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Selçuk, Güncel, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fmpsd69v55:
    bu caniyi hangi siyasi partinin finanse ettiği araştırılmalıdır dicemde kime dicem 20 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Ben bu baştaki hiçbir siyasetçi için sokağa cikmam cocuklarimi da çıkartmam değmez. Sokaga çıkın diyenler önce kendi çocuklarını sokağa cikartsinlar. Milleti devlete düşman eden siyasetçiler var artık. Kimse icin kendinizi ateşe atmayın değmez. 7 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    HAKSIZLIK 1 5 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Açılımı hükümet-mhp yapıyor, yumruğu chp yiyor. Millet oy verdiği parti liderine birşey diyemiyor, hırsını muhalefetten almaya çalışıyor. 70' li yıllarda bunun acısını yaşadık, hatırlamamız lazım 2 0 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Afyondan kaymak lazım 1 0 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Polise bak beraber kol kola girmişler kahvehaneye gidiyorlar. 0 0 Yanıtla
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