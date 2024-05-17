CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli komutanların cezalarının affedilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli komutanların cezalarının affedilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli komutanların cezalarının affedilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi

Cumhurbaşkanı kararıyla emekli komutanların cezalarının affedilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın' dedi.

17.05.2024 02:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı kararıyla emekli komutanların cezalarının affedilmesine ilişkin, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi.

28 Şubat davasından mahkum olan emekli komutanların cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Komutanların cezalarının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, komutanların cezalarının affedilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın"

Kaynak: ANKA

Cevat Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Çetin Doğan, Özgür Özel, Çevik Bir, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli komutanların cezalarının affedilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli komutanların cezalarının affedilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi - Son Dakika
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