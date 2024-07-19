CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC\'yi ziyaret etti

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'de, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaretinde, "'Ayşe hanımın tatile çıkması' Ada'ya barış getirdi. Bugün de onun heyetimizde olması aynı duyguları muhafaza ettiğimizi ifade ediyor" dedi. Ertuğruloğlu ise "20 Temmuz bir anlamda Kıbrıs Türkünün hayata yeniden bağlandığı bir tarihtir. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türkünün ve Ada'nın bir Helen adasına dönüştürülmesi olasılığının sonlandırıldığı bir tarihtir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da Lefkoşa'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere, KKTC'ye geldi. CHP heyetinde; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek yer aldı.

Özel'e ayrıca önceki CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın yanı sıra Özel'in davetiyle KKTC'ye gelen; Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan hükümetin Çalışma Bakanı Önder Sav ile harekatın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata da temaslarda Özel'e eşlik etti.

Özel, KKTC temaslarına Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile devam etti. Ertuğruoğlu ve Özel, görüşme öncesinde açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

"20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün hayata yeniden bağlandığı bir tarihtir"

"20 Temmuz bir anlamda Kıbrıs Türkü'nün hayata yeniden bağlandığı bir tarihtir. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türkü'nün ve Ada'nın bir Helen adasına dönüştürülmesi olasılığının sonlandırıldığı bir tarihtir. Tarihi bir yıl dönümüdür.

Çözümsüzlüğün suçlusu Türk tarafıymış gibi bir oyun oynayarak Kıbrıs Türkü'nü ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs konusunda suçlanan taraflar olarak gösterme pişkinliğini sergilediler. Bütün bunlara karşı yıllardır verilmekte olan ulusal dava mücadelemiz var. Bunu taçlandırdığımız süreçlerden geldik, devletimizi kurduk, devletimizi yaşatıyoruz. Dün TBMM'de tezkerenin oy birliğiyle kabul edilmesi bizler için son derece anlamlıdır, son derece önemlidir. Buna katkı sunan herkese müteşekkiriz."

Özel: "CHP yurt dışına çıktığında Türkiye'nin partisidir"

CHP Genel Başkanı Özel ise şunları kaydetti:

"50 yıl önceki dostlukla, 50 yıl önceki kararlılıkla Kıbrıs Türkünün, KKTC'nin yanında, arkasında olduğumuzu bir kez daha teyit etmek üzere Kıbrıs'tayız. Yarınki resmi törenlere de heyetimizle birlikte katılacağız.

CHP yurt dışına çıktığında Türkiye'nin partisidir. Aynı zamanda KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün davasını savunmakla yükümlü, bunu büyük bir inançla yapan bir partidir. Geçmişten bugüne kadar tüm zorlu süreçlerde bu çizgimizi hiç terk etmedik. Göreve geldiğimizde ilk ziyareti KKTC'ye yapmıştım.

Dünkü birlikteliğin, Türkiye'de sağlanan birlikteliğin Kıbrıs'ta da sağlanması, elbette farklı fikirler, farklı öneriler olacak ama sonuçta hepimiz birden Kıbrıs Türkleri'nin sorunlarının çözülmesinin, seyahat engellerinin, serbest ticaret engelinin ortadan kalkmasını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmasıyla ortaya çıkan adaletsiz durumun bir an önce ortadan kalkmasını arzu ediyoruz.

Türkiye'nin garantörlük haklarının temel prensip olarak sürmediği hiçbir çözümün içinde bulunulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu adada bizim askerimiz bir işgal kuvveti değil, barış kuvveti. Gelmeden önce Ada'da kan akıyordu, geldikten sonra kan durdu. Ada'nın sadece kuzeyine değil güneyine de barış getirdik. Hatta bu süre içerisinde demokrasinin yerleşmesini, cunta hükümetinin uzaklaşmasına katkı sağlayan bir Barış HarekAtı idi. 'Ayşe hanımın tatile çıkması' Ada'ya barış getirdi. Bugün de onun heyetimizde olması aynı duyguları muhafaza ettiğimizi ifade ediyor."