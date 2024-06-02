CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçmenin Mektubunu Anlamayan Cezalandırılır

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(RİZE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenilenen seçimlerle ilgili "Seçmen her seçimde bir mektup yazar. O mektubu okudun, anladın; seni ödüllendirir. Anlamazsan cezalandırır. Başarıdan şımarmamak da böyle bir şeydir. Mağlubiyeti kabullenip bundan ders almak da böyle bir şeydir. 'Yok ben mağlubiyeti kabul etmiyorum. Kaba kuvvete başvuruyorum' dersen bu sefer seçmen sana karşı bir sonraki seçimde kaba kuvvetin ne demek olduğunu gösterir... Kullanılan oylarda CHP'nin geçen seçimdeki rüzgarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çay Mitingi için geldiği Rize'de; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkıraştıran beldesinde seçimlerin yeniden CHP tarafından kazanılmasını değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"Seçmen bu mesajı veriyor veriyor, anlamıyorlar. Biz zaten geçen seçimlerde Kayseri'de Pınarbaşı'nda, seçimi kazanmıştık. MHP'nin oradaki milletvekili önce orada terör estirdi, hakimleri tehdit etti, küfürler etti, olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün 284 oy farkla orayı kazandık. Seçmen kendi kararına hürmetsizlik edeni cezalandırır. Bu kadar basit. 31 Mart akşamında da söyledik. Seçmen her seçimde bir mektup yazar. O mektubu okudun, anladın; seni ödüllendirir. Anlamazsan cezalandırır. Başarıdan şımarmamak da böyle bir şeydir. Mağlubiyeti kabullenip bundan ders almak da böyle bir şeydir. 'Yok ben mağlubiyeti kabul etmiyorum. Kaba kuvvete başvuruyorum' dersen bu sefer seçmen sana karşı bir sonraki seçimde kaba kuvvetin ne demek olduğunu gösterir. Kayseri'deki milletvekili arkadaşımız yanlış yaptı, partisine yanlış yaptırdı. Seçmen bu hatayı düzeltti.

Büyükkarıştıran ise CHP'nin çok önemli iddia koyduğu ancak CHP seçimi almasın diye orada birtakım askeri kişilerin dahi seçim akşamı oraya geldikleri ve askeri araçlarla, polise ait araçlarla Büyükkarıştıran'ı karıştırdıkları ve seçimin üzerine gölge düşürdükleri bir yerdi. Kararı kim verecekti? Büyükkarıştıranlılar verecekti. Karar net. Diyorlar ki 'kaba kuvvete teslim olmayız.' Devletle, millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Biz milletin tarafındayız. Devletin kirpisini, devletin TOMA'sını getirip de oy sayım sırasını karıştırırsanız seçmen düşünür, taşınır ve size bir ders verir. Bu kadar net. CHP'nin 31 Mart'taki rüzgarı artarak devam ediyor. Üç yerde seçimde iddialıydık, iddia koymak istiyorduk. İkisini kazandık. Tunceli'de CHP, belki oylarını korudu ama AK Parti orada oylarını ciddi şekilde olmasa da arttırmış görünüyor. Tabii orada yine çeşitli duyumlar geliyor. 'Milletin karşısına devleti diktiler' diye. Orayı dikkatle takip ederiz. Ama kullanılan oylarda CHP'nin geçen seçimdeki rüzgarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz. Hangi partiden olursa olsun bugün milletten belediye başkanlığı göreviyle ilgili onay alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."