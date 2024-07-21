CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeşim Yankılıç ve Rıza Akpolat\'ın Nikah Törenine Katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın nikah törenine katıldı.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından nikahı kıyılan çiftin şahitliğini yaptı. Özel, Yankılıç ile Akpolat ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.