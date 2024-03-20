CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse'den Giresun'a Yönelik Vaatler - Son Dakika
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CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse'den Giresun'a Yönelik Vaatler

CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse\'den Giresun\'a Yönelik Vaatler

CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse, Giresun'da yapacağı projeleri ve vaatlerini açıkladı. Köse, herkesi kucaklayacaklarını ve birlikte yöneteceklerini belirtti. Ayrıca, su indirimleri ve sosyal tesislerde indirimler gibi vaatlerde bulundu.

20.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:00
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse, "Ben herkesi kucaklayacağım. Bu projemi taklit edemiyorlar. Çünkü yürek işidir sevmek. Bunu taklit edemezler. Biz kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan herkesin ama herkesin başkanı olacağız. Birlikte yöneteceğiz. Eski Giresun'u özlüyorum. Birlikte eski Giresun'a gideceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da halk buluşması programına katıldı. Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Volkan Demir, Milletvekilleri, Umut Akdoğan, Elvan Işık Gezmiş, Murat Çan, Seyit Torun, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Belediye Başkan Adayı Fuat Köse ile önceki dönem Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu eşlik etti.

ŞENYÜREK: "BELEDİYE BAŞKANI, BEŞ YILDA SADECE KENDİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRDI"

Burada konuşan Giresun İl Başkanı Şenyürek, şunları söyledi:

"Bundan tam beş yıl önce verdiğimiz emaneti, Giresun Belediyesi'ni sosyal belediyecilikle buluşturmak, yeniden halkın belediyesi yapmak üzere sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyoruz. Giresun'u değil, kendilerinin ve yandaşlarının refahını gözeten zihniyete halkın adayı Fuat Köse ile son vereceğiz. Beş yıllık süreçte halkın gönlüne giremeyen, kalıcı hizmet ya da eser bırakmayan bir belediye başkanı, seçimler öncesi kendini tanıtmak için şehrin dört bir yanını vesikalık afişlerle donattı. Görevi, vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak olan belediye başkanı, geride bıraktığımız beş yılda sadece kendi yaşam kalitesini arttırdı. Vatandaşın suyu kesildi. Çöpü alınmadı. Yolu çöktü. Alacağı ödenmedi. Kaldırımı kırıldı. İşçisi atıldı. Taşınmazları satıldı. Sevgili Giresunlular sabredin. Şunun şurasında 11 gün kaldı. Beş yıldır bugünü bekliyorsunuz. Ara verilen sosyal belediyeciliğe, Fuat Köse'yle inşallah kavuşacağız."

ELVAN IŞIK GEZMİŞ: "YENİ BAŞARILARA HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de, şöyle konuştu:

"Bugün ben ilk kadın milletvekili olarak sesleniyorsam bu sizlerin güvenidir, emeğidir, başarısıdır. Şimdi, yeni başarılara hep birlikte imza atacağız. Eynesilden Piraziz'e, Şebinkarahisar'a, bütün ilçelerimizde hep birlikte CHP bayrağını dalgalandıracağız. Bir inci gibi Karadeniz'de bayrağımızı dalgalandırmaya, belediyelerimizi almaya var mısınız?"

KÖSE'DEN: "SUDA İNDİRİM SÖZÜ"

Gresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse'nin konuşması ise şöyle:

"Yola çıktığımdan beri 'Sokağın çocuğu, Giresun'un çocuğu, Giresun ittifakının adayıyım' dedim. Komediye bakın: 'Sanayiden geliyorum' dedim, peşim sıra sanayiye gittiler. 1985'ten beri oradayım ben. Öyle bir defa gitmeyle, selam söylemeyle olmuyor. 'Sökenliyim ben' dedim. Söken'e gittiler, kimse bakmadı. 'Kumyalılıyım' dedim. Kumyalı'ya gittiler. Balık yemesini bilmezsen Kumyalı'ya gitmeyeceksin. Ben sizlerin bir parçasıyım. Ben Giresun ittifakının adayıyım. Ben herkesin adayıyım. Tamirci çırağı Fuat Köse, 'suda indirim yapacağım' dedi. Emeklimizin durumu çok kötü. Emekliye yüzde 40, hanelere yüzde 20 indirim yapacağım. Sosyal tesislerimizde öğrencilerimize, indirim yapacağız. Belediyede çalışan dostlarıma, arkadaşlarıma da yüzde 50 sosyal tesiste indirim sözü verdim. Bunu duymadı herhalde. Beş yıldır görevdesin. Neden bu zamana kadar yapmadın? Şimdi söz veriyorlar, 'Suda yüzde 50 indirim yapacağım' diye. Seni suda indirim yapmamak için kim zorladı? Suda indirim yaptın da elini, kolunu bağlayan oldu mu? Bizler belediye meclis üyesi grubu olarak suda indirim için önerge verdik. Bize güldü. Şimdi, biz ona güleceğiz. Her şeyi taklit ediyorlar. Yalnız bir şeyi taklit edemediler. Benim en büyük projemi taklit edemediler. Ben herkesi seveceğim. Onlar bunu söyleyemediler, söyleyemediler. Ben herkesi kucaklayacağım. Bu projemi taklit edemiyorlar. Çünkü yürek işidir sevmek. Bunu taklit edemezler. Biz kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan herkesin ama herkesin başkanı olacağız. Birlikte yöneteceğiz. Eski Giresun'u özlüyorum. Birlikte eski Giresun'a gideceğiz. Biz yola çıktık, bizi kaale almadılar. Sonra gücümüzü, peşimizdeki halk gücünü gördüklerinde endişeye kapıldılar. Gittiğimiz yerlere asfalt dökmeye başladılar. Çocuk bahçelerini tamir etmeye başladılar. En önemlisi -onu tebrik ediyorum- işçimize, çalışanımıza beş yılda ilk defa zam verdi. Bu hizmetler benim hizmetlerim. Daha gelmeden yaptım bunları. Siz bir de beni göreve gelince görün."

Kaynak: ANKA

Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse'den Giresun'a Yönelik Vaatler - Son Dakika

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