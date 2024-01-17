CHP\'li Başarır, AKP\'li Usta\'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile arasında yaşanan Türk bayrağıyla ilgili "bez parçası" tartışmasına ilişkin "Andımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz ama şunu kabul edelim; grup başkanvekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak, vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü, bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında Türk bayrağına "bez parçası" deme tartışması yaşandı. Usta, "Eğer Meclis'in kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma ara verdi. Aradan sonra söz alan Başarır, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar A partisi, B partisi, sağ parti, sol parti 'bayrak' ve 'bez parçası' terimlerini asla yan yana kullanmamıştır. Kınıyorum kendisini.

Kendi grubuna baksın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Riyad'da İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın asılmasını pazarlık konusu yapan tek partidir. Gelelim değerli genel başkanlarına, bu partinin genel başkanı şehide 'kelle' diyen, çözüm mahkemelerini, Habur'u bu ülkede pazarlı konusu yapan bir genel başkandır. Andımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz ama şunu kabul edelim; grup başkanvekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak, vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü, bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat."