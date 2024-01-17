 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Başarır, AKP'li Usta'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Başarır, AKP'li Usta'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile yaşanan Türk bayrağı tartışmasına cevap vererek, Usta'nın hata yaptığını ve bayrak konusunda bilinçaltını dışa vurduğunu belirtti.

CHP\'li Başarır, AKP\'li Usta\'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi
17.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
Abone Ol

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile arasında yaşanan Türk bayrağıyla ilgili "bez parçası" tartışmasına ilişkin "Andımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz ama şunu kabul edelim; grup başkanvekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak, vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü, bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında Türk bayrağına "bez parçası" deme tartışması yaşandı. Usta, "Eğer Meclis'in kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma ara verdi. Aradan sonra söz alan Başarır, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar A partisi, B partisi, sağ parti, sol parti 'bayrak' ve 'bez parçası' terimlerini asla yan yana kullanmamıştır. Kınıyorum kendisini.

Kendi grubuna baksın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Riyad'da İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın asılmasını pazarlık konusu yapan tek partidir. Gelelim değerli genel başkanlarına, bu partinin genel başkanı şehide 'kelle' diyen, çözüm mahkemelerini, Habur'u bu ülkede pazarlı konusu yapan bir genel başkandır. Andımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz ama şunu kabul edelim; grup başkanvekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak, vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü, bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, AKP'li Usta'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır, AKP'li Usta'ya bayrak tartışmasında yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement