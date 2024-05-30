CHP'li Günaydın: Suriyeli teröristler Türkiye'de yaptırıma tabi tutulmadan dolaşıyor - Son Dakika
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CHP'li Günaydın: Suriyeli teröristler Türkiye'de yaptırıma tabi tutulmadan dolaşıyor

CHP\'li Günaydın: Suriyeli teröristler Türkiye\'de yaptırıma tabi tutulmadan dolaşıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Hatay Valiliği'ne Suriyeli "yabancı terörist savaşçısı" olarak adlandırılan kişinin gönüllü olarak ülkesine dönüş işlemlerinin başlatılması için yazı yazdığını belirterek, "Suriye'de kelle kesmiş, ciğer yemiş, benzeri faaliyetlerde bulunmuş adamların kaçı Türkiye'de herhangi bir yaptırıma tabi tutulmadan, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor" diye sordu.

30.05.2024 19:46
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Hatay Valiliği'ne Suriyeli "yabancı terörist savaşçısı" olarak adlandırılan kişinin gönüllü olarak ülkesine dönüş işlemlerinin başlatılması için yazı yazdığını belirterek, "Suriye'de kelle kesmiş, ciğer yemiş, benzeri faaliyetlerde bulunmuş adamların kaçı Türkiye'de herhangi bir yaptırıma tabi tutulmadan, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, yerinden konuşma yaptı. Günaydın, elinde tuttuğu kağıdı göstererek, şunları söyledi:

"Tüm ikazlarımıza rağmen 'Bir koyup beş alacağız' diyerek Suriye'ye girdiniz, emperyalizmin maşası oldunuz, Türkiye'de 10 milyon mülteci kaldı. O insanlardan bir kısmı Türkiye'de tutunmaya çalışıyor ama onların içerisinde Suriye'deki kirli savaşa katılmış olan, orada insan öldürmüş insanlar var. Bunlara 'yabancı terörist savaşçısı' deniyor. Peki, Suriye'de bu olaylara karışmış, insanlara, canilere yönelik herhangi bir sorumluluk, yaptırım hissediyor mu Türkiye? Hissetmiyor. Bakın elimizde Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yazdığı resmi yazı var. Gereği için Hatay Valiliğine, bilgi için de İçişleri Bakanlığına yazıyor.

Aynen okuyayım ki herhangi bir spekülasyona konu olmasın, meseleyi net anlatalım. 'Müdürlüğümüzce işlemleri yapılan Suriye uyruklu 13 Ocak 1993 doğumlu yabancı terörist savaşçısının -anlaşılan 31 yaşında, yabancı kimlik numarasını veriyor, ismini ve soyadını veriyor- Hatay Cilvegözü Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan gönüllü geri dönüş işlemleri planlanmaktadır. Bu nedenle, gönüllü olarak ülkesine dönmeyi beyan etmiş, bu hususta Müdürlüğümüze dilekçeyle müracaatta bulunan bu kişiyi gelin Bursa'dan alın ve sınıra bırakın' diyor."

"Suriye'de kelle kesmiş adamların kaçı Türkiye'de elini kollunu sallayarak geziyor"

Bu yazının memleketin ne halde olduğunu göstermesi bakımından ibretlik olduğunu ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:

"Ben, bir vatandaş olarak soruyorum; 'YTS' diye kodladığınız, yabancı terörist savaşçısı yani Suriye'de kelle kesmiş, ciğer yemiş, benzeri faaliyetlerde bulunmuş adamların, bunlardan kaçı Türkiye'de herhangi bir yaptırıma tabi tutulmadan, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor? Bunların silahtan arındırılması, psikolojik testlerinin yaptırılması, uluslararası mahkemelerde yargılanması, Türk Ceza Kanunu karşısında çeşitli soruşturma, kovuşturma aşamasından geçirilmesine yönelik ne yaptınız? Bursa'da bu vatandaşla bilmeden kapı komşusu olan vatandaşımızın güvenliği konusunda ne düşünüyorsunuz? ve bunun gibi daha kaçı bu memlekette elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor? Bu memlekette hiç kimsenin kişi güvenliğinin kalmadığına, bu memleketi yönetenlerin de buna yönelik en ufak bir kaygı duymadığına yönelik daha ne olsun dedirtebilecek bir yazıdır. Bu memleketi yönetenleri kalan sınırlı sürelerini hiç olmazsa ciddi geçirmeye davet ediyorum."

"B.Ç. ne zaman subay oldu, generalliğe yükseltildi, bunlar ortaya çıkarsa beraber maklubeye kaşık salladıklarınız da çıkar"

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Tuğgeneral ile ilgili olarak da Günaydın, şöyle konuştu:

"Suriye'de, harekat bölgesinde operasyonları yöneten Tuğgeneral B.Ç. ne yapıyormuş? Suriye'de harekatları yönetiyormuş. Bu 'B.Ç.' denilen vatandaşın kendisine tahsis edilen aracıyla yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tahsis ettiği zırhlı aracını kullanan şoförü ve kullanan emir subayı şakır şakır insan kaçakçılığı yapıyormuş, Suriye'den Türkiye'ye adam getiriyormuş. Eğer bu B.Ç. hakkında bir işlem yapılmamış ve yalnızca emekliye sevk edilmişse neyi ima ediyoruz? Demek ki zırhlı aracından insan kaçakçılığı yapıldığından haberi yokmuş. Aracından haberi olmayan bir adamın, bu memleketin güvenliğiyle ilgili bir konuda bu denli önemli bir görevi üstlenmesi mümkün olabilir mi? Bu B.Ç. ne zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay oldu, ne zaman kurmay oldu, hangi Milli Savunma Bakanı zamanında acaba generalliğe yükseltildi? Bunları çıkarırsak beraber maklubeye kaşık salladıklarınız da ortaya çıkacaktır."

"AKP ve MHP NATO'nun toplantısında Gürcistan'daki etki ajanlığı düzenlemesine karşı imza attı, bakalım Türkiye'de ne yapacaklar"

Günaydın, NATO'nun 490'ıncı Deklarasyonu'na konu olan 27 Mayıs 2024 tarihli Sofya toplantısına AKP'den ve MHP'den milletvekillerinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"15 maddelik de bir anlaşmayı, bir deklarasyonu oy birliğiyle geçirdiniz. Bunun 12'nci maddesi diyor ki 'Gürcistan'ın demokrasisini, bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü Avrupa ve Atlantik emelleri konusundaki gelişmesine yönelik derin kaygılar vardır.' Ülke açısından geriye doğru bir adım olan dış nüfuzun şeffaflığı konusunu, demokratik konsolidasyonu NATO ve AB hedeflerine ters düştüğünü ifade ediyor ve 'Gürcü yetkililerin Gürcistan demokrasisine daha fazla zarar vermeden yasayı geri çekmesini talep ediyoruz' diyor. Bunu AKP'nin MHP'nin milletvekilleri imzalamış. Yani, 'Gürcistan etki ajanlığı yasasını getirmiş, bu, demokrasiye aykırıdır, geri çekin' diyor. Haftaya göreceğiz, 9. yargı paketinde etki ajanlığı konusunda bu arkadaşların elleri acaba hangi tarafı gösterecek? Dolayısıyla, biraz daha ahlak, biraz daha ciddiyet, biraz daha etkinliği bu güzel memleket herhalde hak ediyor."

Kaynak: ANKA

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