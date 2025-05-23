CHP'nin Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi. TBMM Başkanvekili için yapılan seçimler ise ikinci tura kaldı. İkinci turda Tekin Bingöl ile Gürsel Erol yarıştı. CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.
CHP, bugün (23 Mayıs Cuma) TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için kapalı grup toplantısında seçim yaptı.
Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yarıştı. İlk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı.
Biçer'in çekildiği ikinci tur oylaması Tekin Bingöl ile Gürsel Erol arasında yapıldı. İkinci tur oylamasının sonunda CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.
CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak 3 grup başkanvekilini de seçti. Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.
Son Dakika › Güncel › CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi - Son Dakika
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