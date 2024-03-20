CHP Hatay Milletvekili, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

Deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Birkaç aylık uzatmaların yetersiz kalacağını her fırsatta belirttik. Bunu yetkililer de çok iyi biliyor. Her uzatma bitişinde yeniden bu meseleyi gündeme getirmeye ve bölgedeki esnafların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yerine gerçekten herkesin kendini güvende hissedeceği ve planlamasını yapabileceği 2 yıllık bir uzatma tercih edilebilirdi. Her gün siftah yapmakta dahi zorluk çeken insanlardan vergi ödemesini nasıl bekleyeceksiniz? Ticari hayatın eski işler haline döndüğünü iddia edebilir misiniz?" dedi.
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğine dair yazılı açıklamaı yaptı. Depremin üzerinden geçen 14 ayı aşkın süreden bu yana deprem bölgesinde ticari hayatın henüz eski işler haline dönmediğini belirten Kara, deprem bölgelerinde ilan edilen mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi. Kara, şöyle konuştu:
"TİCARİ HAYATIN ESKİ İŞLER HALİNE DÖNDÜĞÜNÜ İDDİA EDEBİLİR MİSİNİZ?"
"Bilindiği üzere 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen 11 ilde ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla vergi ödemeleri ertelenmiş ve mücbir sebep hali ilan edilmişti. Önce mücbir sebep halinin 31 Temmuz 2023'te bitirilmesi kararlaştırılmış sonra depremin en çok zarar verdiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İslahiye ve Nurdağı'nda 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kararın sonrasında da mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar sözü geçen il ve ilçeler için tekrar uzatıldı. Bizim birincil talebimiz mücbir sebepten kaynaklanan vergi borçlarının 31 Aralık 2023'den itibaren en az 2 yıl ertelenmesiydi.
Birkaç aylık uzatmaların yetersiz kalacağını her fırsatta belirttik. Bunu yetkililer de çok iyi biliyor. Her uzatma bitişinde yeniden bu meseleyi gündeme getirmeye ve bölgedeki esnafların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yerine gerçekten herkesin kendini güvende hissedeceği ve planlamasını yapabileceği 2 yıllık bir uzatma tercih edilebilirdi. Her gün siftah yapmakta dahi zorluk çeken insanlardan vergi ödemesini nasıl bekleyeceksiniz? Ticari hayatın eski işler haline döndüğünü iddia edebilir misiniz?"
"DÜNDEN BUGÜNE HİÇBİR ŞEY NORMALE DÖNMÜYOR"
Yıkılan iş yerlerine yenilerinin yapılmasının uzun zaman alacağını aktaran Kara, "Bu ertelenen vergiler 30 Nisan'da kendini toparlayamamış esnafın önüne çıkarsa ticari hayata tamamen ket vurulur, yurttaşlarımız borçlar altında ezilir. 21 metrekarelik yerlerde ticari hayat sürdürülmeye çalışılıyor. İş yerlerini kaybedenlerin tekrar yeniden bir iş yerine ulaşması oldukça uzun zaman alacak. Dünden bugüne hiçbir şey normale dönmüyor. Daha barınma sorunu çözülememişken birkaç aylık periyotlarda ticari hayatın normale dönmesi mümkün değil" ifadesini kullandı.
"TEMİNAT ŞARTININ KALDIRILMASI GEREKİR"
23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan Van depreminde de mücbir sebep ilan edildiğini ve eksikliklerin yaşandığını hatırlatan Kara, "Van depremi sonrası 23 Ekim 2011 tarihinde ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sürmüştü. Şimdi yaşadığımız depremi 'asrın felaketi' diye tanımlarken birkaç aylık periyotlara insanları sıkıştırmak hakkaniyetli değildir. Daha önce de ilan edilen mücbir sebep durumunda da eksiklikler olduğunu dile getirmiştik. Vergi ve SGK borçlarının 24 aylık faizsiz taksitlendirilmesinde istenen teminat şartları yurttaşlarımızı mağdur ediyor. 50 bin TL ve üzeri borçlar için istenen bu şartı tüm depremzede esnafların karşılayabilmesi mümkün değil. Teminat şartının da kaldırılması gerekir. Sembolik ertelemeler depremin yıkıcı etkisini gideremez. Gerçek düzenlemelere ve vergiden arındırılmaya ihtiyacımız var" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Hatay Milletvekili, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi - Son Dakika
Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ramazan ayında gönüllüler tarafından gerçekleştirilen yardım etkinlikleri kapsamında Suriye, Cezayir ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibinin oğlu tarafından tabanca ile ayağından vurulan Selçuk Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Selçuk Y., eşya taşıdığı sırada Ü.T.'den aracı başka yere çekmesini istediğini söyledi. Ancak Ü.T., silahını çıkararak Selçuk Y.'nin ayağına ateş etti. Yaralanan Selçuk Y., Ü.T. ve dükkan sahibi Z.T. tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Olayın ardından Ü.T. gözaltına alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önemine dikkati çekti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtulduğu zaman ekonominin çok daha güçlü olacağını vurguladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı. Trendyol Süper Lig'de oynanan maç sonrası gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumları projesi kapsamında hazırlanan fidelerin Söke'deki dağıtım etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Ümraniye'de bulunan bir tekne imalatı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Turgut Altınok, Altındağ'da düzenlenen toplantıda emeklilere yönelik iyileştirmeleri açıkladı. Emeklilere 15 Nisan'da 5 bin lira, su indirimi, ulaşım ücretsizliği gibi destekler sağlanacak. Altınok, aylık 12-13 bin lira katkı sağlanacağını belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bahar Mahallesi'nde seçim çalışmaları sırasında hayranı tarafından sevgi dolu bir karşılamayla karşılaştı. Genç hayran, Dündar'ı görünce mutluluk gözyaşları döktü.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım aylığının 12 bin 750 TL’ye çıkarılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL’ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da; “Çay üreticisine banka seçme hakkı ve promosyon hakkı istiyoruz. Çay üreticisini gözümüz gibi biliyoruz. Gözümüzden sakınıyoruz. Arkasında duruyoruz” dedi. Özel, “Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan mübarek gün söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar. Hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun, sevginin ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık. Bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda yapıyoruz. Vicdanlarda yapıyoruz" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Apollo Sports yöneticileri, Erciyes'e gelerek kayak merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu ve tatil paketleri hazırladı. Gelecek sezon itibariyle İskandinav ülkelerinden turistler Erciyes'e gelmeye başlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?