CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Çanakkale'de.

(ÇANAKKALE) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" Çanakkale'de devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bu iktidar kendi yandaşlarının 660 milyar lira vergi borcunu sildi. Biz diyoruz ki emekliye en az asgari ücret verilmeli. Cumhurbaşkanı da 'onların sırtında küfe yok' diyor. 660 milyar lirayı sileceğinize emekliye zam yapsanız her emekli asgari ücret alır. Kendi yandaş şirketlerinize değil de emekliye verseniz para var" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Çanakkale'yi ziyaret etti. Heyet, gündüz eğitimcilerle bir araya geldikten sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı, CHP İl Başkanlığı'nı ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüsnü Levent Dalyancı'yı ziyaret etti. Akşam ise Yeni Kordon'da eğitim buluşması düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, etkinliğe katılan bir yurttaşın emeklilerin geçim problemleriyle ilgili sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim özel okulları yaygınlaştırmak gibi bir hedefimiz yok. Eğer siz devlet okullarını güçlendirirseniz, niteliklerini arttırırsanız ve çocukları her alanda desteklerseniz kimse çocuğunu özel okula göndermek istemez. Bu siyasal bir tercih meselesi. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla kamusal eğitimi çok önemsiyoruz. Bu iktidar kendi yandaşlarının 660 milyar lira vergi borcunu sildi. Biz diyoruz ki emekliye en az asgari ücret verilmeli. Cumhurbaşkanı da 'onların sırtında küfe yok' diyor. 660 milyar lirayı sileceğinize emekliye zam yapsanız her emekli asgari ücret alır. Kendi yandaş şirketlerinize değil de emekliye verseniz para var. İktidarın verdikleri lütuf değil hak. Geçiş garantili köprüler, hasta garantili hastaneler..."

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise eğitim alanında yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Eğitim uzmanlarıyla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Biz de yerel yönetimler olarak eğitim konusundaki çalaışmalarımızı sürdüreceğiz. Çeşitli kurs ve program derslerimiz başladı. Üniversite öğrencilerimize sıcak yemek vermeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz. Bu sayıları arttırmak için çalışıyoruz. İlköğretim öğrencilerimize beslenme çantası dağıttık ve buna mutlaka devam edeceğiz. İki kreşimiz var. Üçüncüsünü yapıyoruz. Kreş konusundaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

" Türkiye'nin güçlü bir eğitim sistemine geçmesi için hep beraber mücadele etmek zorundayız"

Okullarda spor yatırımlarının artması gerektiğini vurgulayan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Eğitimi güçlü olan ülkelerde kişi başına düşen gelir artar, daha çok sporcu yetişir. Eğer iyi bir eğitiminiz yoksa sporda da başarılı olma şansınız yok. Yeni okullar yapılıyor ama okullarda spor salonları yok. Spor kültürünün oluşması lazım. Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesi verirken savaşın tam ortasında Ankara'da eğitim şürasını topladı. İkinci dünya savaşında Almanya yerle bir oldu ama güçlü bir eğitim yapısıyla kısa süre içerisinde toparlandılar. Türkiye'nin güçlü bir eğitim sistemine geçmesi için hep beraber mücadele etmek zorundayız ve bu iktidarı değiştirmemiz lazım" diye konuştu.

"Ülkedeki eğitimden kimse memnun değil"

Eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, şunları kaydetti:

Burada yapılan çok önemli bir çalışma. Sorunların kapsamlı olarak ele alınması bizi umutlandırıyor. Bu akıl ve bilimi bulma çalışması. Şu an eğitimi değiştirmeye kalksak bunun sonuçlarını en az on sene sonra alırız ama bu yola çıkmamız gerekiyor. Ülkedeki eğitimden kimse memnun değil. Eğitimcisi, öğrencisi, velisi hiçkimse memnun değil. Biz şu an ülkede ne yaşıyorsak hepsinin temelinde eğitimdeki bozulma var. Keşke Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi eğitimini biraz geliştirseydi de 'faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisini ortaya atıp ülkeyi bu çıkmaz sokağa sokmasaydı."

"Ekonomik kriz nedeniyle okullara devam edemeyen öğrencilerin sayısı giderek artıyor"

Barınma sorununa değinen bir katılımcı, "Barınma sorununa değinmek istiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi çok büyük bir üniversite. 40 binden fazla öğrencisi var. Fakat devlet yurdu sayısı çok az. Ekonomik kriz nedeniyle okullara devam edemeyen öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Özel yurtlar var ama yetmiyor. Çanakkale'de kiralar çok yüksek. Bu ekonomik koşullar öğrencileri çok zorluyor" şeklinde konuştu.

"Sistem mutsuzluk içerisinde devam ediyor"

Gençlerin mutsuz olduğunu söyleyen bir diğer katılımcı ise şunları söyledi:

"Hangi öğrenciyle konuşursanız konuşun okuldan şikayetçi. Geçen sene bir lise ve bir ortaokul öğrencisi intihar etti. Bu intiharların çoğalacağını düşünüyorum. İnanın bu sistemden çocuğunu en iyi okulda okuttuğunu sanan veli de mutlu değil. Sistem mutsuzluk içerisinde devam ediyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmalı."