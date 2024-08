CHP Heyeti İzmir Yangınından Etkilenen Bölgelerde İncelemelerde Bulundu

Güncel

(ANKARA) - CHP heyeti, Karşıyaka'da başlayan ve farklı yerlere de sıçrayan İzmir yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemek üzere İzmir'e gitti. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Başta Karşıyaka halkı olmak üzere tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İfade etmek isterim ki, gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Yaraları hep birlikte saracağız. Ancak itibardan ve şatafattan tasarruf etmezken, yangınla mücadelede yetersiz kalan, yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini engellemeyen anlayıştan da zamanı geldiğinde hesap soracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşanan yangın sonrasında, TBMM olağanüstü toplantısı için Ankara'da bulunan İzmir milletvekillerinin İzmir'e gitmelerini istemesiyle Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan koordinasyonunda İzmir milletvekillerinden oluşan heyet, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte, Karşıyaka yangını ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine geldi.

Karşıyaka'da süren yangından en çok etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan CHP heyeti, yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alırken, yangından etkilenen vatandaşları da ziyaret ederek, taleplerini dinledi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaşanan yangın sebebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Yücel, yangınla mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Güzel İzmirimizin yaşadığı en kötü felaketlerden birini yaşıyoruz. Üç gün önce başlayan ve sert rüzgar sebebiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden, 17 evin yandığı, çok sayıda iş yerinin etkilendiği ve İzmir'in muhteşem manzarasını oluşturan Yamanlar Dağı'nda on binlerce ağacımızın kül olduğu yangın sebebiyle büyük bir acı içindeyiz. Tek tesellimiz hiç can kaybının olmamasıdır. Bugün Sancaklı köyü başta olmak üzere, yangından en çok etkilenen 12 ayrı bölgede incelemelerde bulunduk ve bu bölgede yangından etkilenen vatandaşlarımızın şikayetlerini, taleplerini dinledik. Şahit olduğumuz manzaralar gerçekten çok üzücü. Birçok yerde İzmir'in yeşil dokusu kapkara olmuş. Elbette bölgede yaşayan insanlarımız da çok üzgünler. CHP olarak, yerel yönetimlerimiz ile birlikte hem yangından etkilenen, evlerini, mallarını kaybeden vatandaşlarımızın yanında olacak hem de yangında küle dönen bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasının destekçisi ve yakın takipçisi olacağız.

Vatandaşlarımızın yangının başlangıcında ve gece hava araçlarıyla müdahale edilmemesine tepkileri var ve bu konuda kızgınlıklarını bizlere de ifade ettiler. Onları çok iyi anlıyor ve her söylediklerini not alıyoruz. Bu şikayetlerle ilgili elbette gerekli makamlar nezdinde girişimlerimiz olacak ama şu an için tek düşüncemiz yangının tamamen kontrol altına alınması ve söndürülmesi. CHP ve İzmirliler adına kendi canlarını tehlikeye atarak alevlerle mücadele eden, yangını söndürmeye çalışan tüm ekiplere teşekkürlerimizi sunuyorum. Başta Karşıyaka halkı olmak üzere tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İfade etmek isterim ki gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Yaraları hep birlikte saracağız. Ancak itibardan ve şatafattan tasarruf etmezken, yangınla mücadelede yetersiz kalan, yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini engellemeyen anlayıştan da zamanı geldiğinde hesap soracağız."

"Dilerim aynı acıyı bir kez daha yaşamayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tüm milletvekillerimizle birlikte sahadayız. Arkadaşlarımız yangının kontrol altına alındığı ve soğutma yapılan bölgelerde vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretleri yapıyor. Tüm büyükşehir belediyelerimizin itfaiye araçları, İzmir Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla sahada. İzmir'in yardımına koşan tüm büyükşehir belediyelerimize ve ekiplerine emekleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve silahlı kuvvetlerimizin personeli sahada, onlara ve emeği geçen tüm kamu personeline teşekkür ediyoruz. Elbette eksiklikler var ama şu an eksikliklerin konuşulmasının zamanı değil. Şu an önceliğimiz hep birlikte bir an önce yangını söndürmek. Ayrıca sürecin başından beridir sahada olan başta büyükşehir belediye başkanımız Cemil Tugay olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. İzmir Valimize de bu süreçte her an ulaşılabilir olması ve belediyelerimizle olan koordinasyon sebebiyle teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi, yaşanan bu felakete müdahalede yapılan bir hata, yaşanan bir eksiklik varsa daha sonra değerlendirmesini yapacağız. Şimdi dayanışma içinde bu felaketi atlatma ve İzmir için bir arada çalışma zamanı. Dilerim aynı acıyı bir kez daha yaşamayız. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun."