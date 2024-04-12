Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı da belli oldu. 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazanan CHP'nin İBB Meclisi'nde üye sayısı 185 oldu. Mecliste AKP 129 üye ile temsil edilecek, MHP ise iki sandalyeye sahip.
İBB önceki dönem Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediye meclisinde sandalye dağılımını paylaştı. "31 Mart'taki yerel seçimler sonrası İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde belediye başkanlığı ve ilçe meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu kesinleşti" diyen Buğra Gökçe 316 sandalyeli mecliste MHP'nin iki, AKP'nin ise 129 üye sayısına ulaşabildiğini belirtti. Gökçe şöyle yazdı:
"İstanbul'a ilişkin YSK'ye itiraz süreçleri tamamlandı. İBB son dağılım şöyle gerçekleşti:
CHP: 185 + İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
AKP: 129
MHP: 2"
Buğra Gökçe, İBB Meclisi'nin seçim sonrasi ilk toplantısı için 15 Nisan Pazartesi gününün belirlendiğini de duyurdu.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti - Son Dakika
Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.
Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.
Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kayıp olarak aranan ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuk, Adana'da bulundu. Çocuklar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek ailelerine teslim edildi.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı. İlçede düzenlenen törende genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde gönüllü olarak faaliyetlere katılarak özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, çeşitli atölye çalışmaları düzenleyerek çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkan sağlıyor.
Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı aracı çalan hırsızı takip eden ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağladı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale ettiğini ve onu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?