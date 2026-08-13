CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Eminönü'nde esnaf ziyareti - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Eminönü'nde esnaf ziyareti

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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle birlikte Eminönü’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bölgedeki ekonomik tabloyu yerinde inceledi. Galata Köprüsü çevresi ve tarihi dükkanları gezerek artan maliyetlere dikkat çeken Tekin, yükselen fiyatların hem esnafın satışlarını hem de vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında Eminönü’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki dükkanları tek tek ziyaret eden Tekin, hayat pahalılığı ve artan maliyetlerin hem esnafı hem de vatandaşı zora soktuğuna dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, saha çalışmaları doğrultusunda Eminönü esnafı ve bölge sakinleriyle buluştu. Ziyaret sırasında ekonomik koşulların esnaf ve halk üzerindeki olumsuz etkileri yerinde gözlemlendi.

SAHA ZİYARETİNE GENİŞ KATILIM

Eminönü bölgesinde gerçekleştirilen esnaf ziyareti programına; CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in yanı sıra, İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap ile CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez de katıldı. Heyet, bölgedeki esnafla samimi temaslar kurarak yaşanan sorunları ve talepleri dinledi.

"HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR"

Galata Köprüsü çevresi ile tarihi dükkanları kapsayan ziyaretlerde, yükselen maliyetler ve hayat pahalılığı ana gündem maddesi oldu. Seyyar satıcılardan kuruyemişçilere kadar pek çok farklı sektörden esnafın dükkanına misafir olan Gürsel Tekin, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının alım gücünü düşürdüğünü belirtti. Ziyaret sırasında bir esnafla mısır fiyatları ve kuruyemiş maliyetleri üzerine sohbet eden Tekin, sahadaki tabloyu "Vatandaşın belini büken bir hayat pahalılığı var" sözleriyle özetledi.

GENÇLİK KOLLARI VE İL YÖNETİMİNDEN SAHA DESTEĞİ

Program boyunca CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez ile İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap, genç esnaf ve vatandaşlarla görüşerek partinin ekonomik kriz ve pahalılığa yönelik çözüm önerilerini aktardı. Bölge halkının ve esnafın yoğun ilgisiyle gerçekleşen saha ziyareti dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın saha çalışmaları ve açıklamalarıyla ilgili detaylı değerlendirmeleri CHP İstanbul İl Başkanı Açıklaması videosu üzerinden izleyebilirsiniz. Bu video, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini içerdiği için konuyla doğrudan ilgilidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Galata Köprüsü, Gürsel Tekin, İstanbul, Politika, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Eminönü'nde esnaf ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Eminönü'nde esnaf ziyareti - Son Dakika
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